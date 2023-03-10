Mutfakta ocaklar söndü! Tüp fiyatları aşı kuruttu... İşte markaların 12 Kg tombul tüp fiyat listesi







TÜP MARKALARININ GÜNCEL FİYATLARI!







2023 senesine girmemiz ile tüp fiyatlarında büyük bir yükseliş olmuştu. Her şeye gelen zamlar tüp fiyatlarına da geldi. Son günlerde tekrar yaşanan artış ile vatandaşların merak konusu oldu. Tüp fiyatları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.Döviz'de gerçekleşen yükseliş ardından bir çok ihtiyaç ürünlerine de zamlar beraberinde gelmiş bulunmaktadır. Bunla birlikte zam tüp fiyatlarına da geldi. Güncel tüp fiyatları belirlendi ve Mart ayında yeni fiyatlar ile satışa sunulacaktır.Bu artış aile bütçesini oldukça zorlayacak olduğu kesindir. Vatandaşlar çözüm aramaya başladı. Doğalgaz, elektrikli ocak dışında başka bir seçenek olmadığı bilinmektedir. Bu sebeple tüp alımı mecburi olmaktadır.Markalar yeni fiyat listesinin yayınladı. Fiyatlar arasında değişiklikler dikkat çekti. Bu marka ve fiyatların listesi şu şekildedir: Aygaz fiyat listesi; -12 Kilogram Tombul Ev Tüpü 370 TL -12 Kg. Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL -Aygaz Maksi Tombul Tüp 375 TL -Aygaz Mini Tüp Fiyatı 79 TL Bizimgaz Tüp Fiyat Listesi; -2 Kilogram Piknik Tüpü 71 TL -12 kg Ev Tüpü 360 TL -24 Kilogram Ticari Tüp 727 TL -45 kg Sanayi Tüpü 1349 TL -45 Kilogram Sanayi Tüpü (Propan) 1473 TL Milangaz Fiyat Listesi; -24 Kilogram Ticari Tüp 728 TL -12 kg Tombul Ev Tüpü 361,50 TL -12 kg Vanası uzun Ev Tüp 361, 50 TL -2 Kilogram Piknik Tüp - Dar Çember 70,50 TL İpragaz güncel liste; -İpragaz Piknik Tüpü 2 Kilogram 71 TL -Ev Tüpü 12 kg 360 TL -İpragaz Ticari Tüp 24 Kilogram 727 TL -Sanayi Tüpü 45 kg 1349 TL -Propan Tüpü 45 kg 1473 TL Markaların güncel tüp fiyatları yukarıda belirlenen fiyatlardadır.