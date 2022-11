Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!

GİZLİ HAZİNE SERVET DEĞERİNDE







Spink and Son'da müzayedecisi ve İngiliz madeni para uzmanı Gregory Edmund'a göre, 2019'da 18. yüzyıldan kalma evlerini yenilerken başlangıçta zulalarının elektrik kabloları olduğunu düşünen Kuzey Yorkshire'lı bir çift madeni paraları buldu. Edmund, NBC News'e gönderdiği bir e-postada, "Kimse ona neden dokunmaya karar verdiklerini bilmiyor, ancak bunun Altın Çember olduğunu ve altında yüzlercesinin daha olduğunu anladılar." dedi.372 kişinin katıldığı yakın tarihli bir müzayedede, nadir madeni para yığını 852 bin 380 dolara satıldı. The Yorkshire Post'a göre madeni paranın Hull tüccarı bir aile olan Meister ailesine ait olduğu söyleniyor. Madeni paralar 1610 yılından 1727 yılına kadar yani Kral I. James'ten Kral I. George'a tarihleniyor. Bu dönem aynı zamanda Sarah Meister'ın Joseph Fernley ile evliliğine denk geliyor. The Sun'a göre Fernley 1725'te öldü ve Meister, 1745'teki ölümüne kadar bölgede kaldı. 200 yılı aşkın bir süre sonra, Yorkshire'lı bir çift gizli bir hazine keşfetti.Edmund, "Bu son madeni para, Ekim 2011'de Teksas'ta 54.625 dolara satılan bir ABD dolarını geride bırakarak, müzayedede satılan kusurlu ABD madeni paraları için yeni bir dünya rekoru kırdı" dedi.