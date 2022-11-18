DÜNYA
18 Kasım 2022 - 10:25

Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!

İngiltere'de bir çift, bir ev yenileme projesi sırasında mutfak zemininin altında nadir bulunan madeni paraların bir zulasını keşfetti. 295 yıllık oldukları belirlenen altın sikkeler müzayedeye alındı ve 852 bin 380 dolara (yaklaşık 15 milyon 862 bin TL) satıldı.

DÜNYA
18 Kasım 2022 - 10:25
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Mutfakta tadilat başlatan çift 295 yıllık gizli hazineyi keşfetti!


Spink and Son'da müzayedecisi ve İngiliz madeni para uzmanı Gregory Edmund'a göre, 2019'da 18. yüzyıldan kalma evlerini yenilerken başlangıçta zulalarının elektrik kabloları olduğunu düşünen Kuzey Yorkshire'lı bir çift madeni paraları buldu. Edmund, NBC News'e gönderdiği bir e-postada, "Kimse ona neden dokunmaya karar verdiklerini bilmiyor, ancak bunun Altın Çember olduğunu ve altında yüzlercesinin daha olduğunu anladılar." dedi.

295 yıllık gizli hazine

GİZLİ HAZİNE SERVET DEĞERİNDE



372 kişinin katıldığı yakın tarihli bir müzayedede, nadir madeni para yığını 852 bin 380 dolara satıldı. The Yorkshire Post'a göre madeni paranın Hull tüccarı bir aile olan Meister ailesine ait olduğu söyleniyor.

Madeni paralar 1610 yılından 1727 yılına kadar yani Kral I. James'ten Kral I. George'a tarihleniyor. Bu dönem aynı zamanda Sarah Meister'ın Joseph Fernley ile evliliğine denk geliyor. The Sun'a göre Fernley 1725'te öldü ve Meister, 1745'teki ölümüne kadar bölgede kaldı. 200 yılı aşkın bir süre sonra, Yorkshire'lı bir çift gizli bir hazine keşfetti.

295 yıllık gizli hazine

Edmund, "Bu son madeni para, Ekim 2011'de Teksas'ta 54.625 dolara satılan bir ABD dolarını geride bırakarak, müzayedede satılan kusurlu ABD madeni paraları için yeni bir dünya rekoru kırdı" dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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