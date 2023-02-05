Mutfaktaki iki malzemeyle beyaz saçlara elveda deyin







SAÇ BEYAZLARINDAN KURTULMAK MÜMKÜN







SAÇLAR NEDEN BEYAZLIYOR

Saç beyazlarından rahatsız olan insanlar internet üzerinden bunları nasıl kurtulabileceklerini araştırıyor. Peki doğal yöntemlerle saç beyazları nasıl geçer? Saç beyazlarını engelleme yolları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İnternetten verilen doğal yöntemler ve bu tarifle saç beyazlarından kurtulmak mümkün. Saç beyazlarını yok etmenin tarifi şu şekilde; Saç beyazlarına veda etmek için iki bardak su ve soyulmuş patatese ihtiyacınız var. Soyulmuş patatesleri suya döktükten sonra beş dakika pişirip bir elek ile bu karışımı eleyin. Daha sonra sarardığı zaman bu karışım siyah renge dönecektir. Saçlarınızı yıkarken şampuan kullandıktan sonra bu karışımı saçınıza sürün ve havlu ile sararak 30 dakika bekleyin. Daha sonra saçlarınızı bol su ile durulayın. İyi bir etki almak için bu karışımı ayda 3 kere yapabilirsiniz. Aynı zamanda saç beyazlarını engelleyecek bazı gıdalar vardır. Kalsiyum, çinko, B2 ve B3 vitamini, selenyum, omega 3 saç beyazlamasını engeller. Ancak bunları kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir.Saç beyazlamasının başlıca sebebi B12 eksikliği olarak bilinir. Aynı zamanda yetersiz beslenme, tiroid sorunları, stres, çok fazla boya kullanmak, endişe, fazla ilaç kullanmak gibi durumlar saç beyazlatabilir. Bu durumlardan birini yaşıyorsanız ve anormal derecede saç beyazlığından rahatsızsanız doktora başvurabilirsiniz.