Mutlu evlilikleri 5 dakikada bitti! Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz meğer bu yüzden boşanmış! Ünlü oyuncu Buğra Gürsoy'un 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Önceleri kendi gibi oyuncu olan Burcu Kara ile evli olan oyuncu bu evliliğini 2012 yılında bitirmişti. Ardından Nilüfer Gürbüz ile sevgili olan oyuncu, Gürbüz ile hayatlarını 2018 yılında birleştirdi. Fakat çiftin mutluluğunda sona gelindi, ayrılıklarının sebebi ise belli oldu. İşte detaylar...
BUĞRA GÜRSOY VE NİLÜFER GÜRBÜZ'ÜN EVLİLİĞİ SONLANDIBir çok projede rol alan en son Demet Özdemir ile birlikte Dünyayla Benim Aramda yapımında izlediğimiz Buğra Gürsoy cephesinde gelişme var. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Nilüfer Gürbüz ile 5 yıldır evli olarak bulunuyordu. Bu evlilikten bir de çocukları olan çiftten üzücü haber ise geldi. Çift beş yıllık evliliği beş dakikada bitirdi. Çocuğun velayeti ise anne de geldi. Boşanma sebebinin ne olduğu ise öğrenildi. Çiftin ihanet nedeniyle boşandığı konuşuluyor. İşte çiftin boşanma nedenleri ve diğer ayrıntılar haberimizde...
Buğra Gürsoy Ceyda Düvenci'nin sunduğu programa katılarak aşkın geçici olduğunu, geriye sevginin kaldığını, Nilüfer ile arasındaki bağın sevgi bağı olduğunu söylemişti. Ayrıca oyuncu ağır depresyonlarının olduğunun Nilüfer'in kendisine iyi geldiğini de belirtmişti. Fakat çift evliliği daha fazla sürdüremedi. Yapılan açıklamaya göre çiftin yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle evlilikleri sonlandırdığı belirtildi. Çiftin bu evlilikten bulunan oğulları Cem'in velayeti ise anne Nilüfer Gürbüz'de kaldı.