Muz yerken iki kez düşüneceksiniz! Bu kişiler muzu ağzına bile sürmesin: Öyle büyük bir zararı var ki...













Böbreklerin Düşmanları

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Muz Yemek Böbreklere Zarar Verebilir mi?

Uzmanlar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından olası tehlikeler ve yanlış anlaşılmalar konusunda uyarıda bulunuyor. Depremden kurtulanlar, kas dokusu öldüğünde ve zararlı maddeler vücudun geri kalanına yayıldığında ortaya çıkan ve potansiyel olarak böbrek yetmezliğine neden olan bir durum olan ezilme sendromu yaşayabilir. Nefroloji ve iç hastalıkları uzmanları hastaların hızla hastaneye nakledilerek böbrek ve kas yıkımı testlerinden geçirilmelerini tavsiye ediyor. Antibiyotik tedavileri böbreğe zarar verebileceğinden, açık yaraların dikkatle tedavi edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Çok fazla potasyum hiperkalemiye yol açarak düzensiz kalp atışına, kas güçsüzlüğüne ve geçici felce neden olabileceğinden, hastalar potasyum seviyeleri açısından izlenmelidir.Uzmanlar ayrıca, özellikle böbrek hastalığı olan ya da potasyum takviyesi alan kişiler için meyvede bulunan çok fazla potasyum ölümcül olabileceğinden, depremden kurtulanlara muz yedirilmemesi konusunda uyarıyor. Muzlar ayrıca gümrük kapılarında tespit edilebilen radyoaktif izotoplar da içerebilir.Sağlık risklerine ek olarak, muzun iyileşmeye yardımcı olabilecek sağlıklı ve şekerli bir meyve olduğu inancı gibi yanlış anlaşılma potansiyeli de vardır. Uzmanlar, özellikle büyük miktarlarda veya geceleri muz tüketirken dikkatli olunmasını tavsiye etmektedir. Halk potansiyel tehlikelerin farkında olmalı ve güvenlik ve refahlarını sağlamak için uygun önlemleri almalıdır.Böbrekler, kronik böbrek yetmezliğine ve böbrek taşlarına yol açabilecek yüksek protein ve yüksek oranda şeker içeren gazlı içeceklerden olumsuz etkilenebilir. Çok fazla tuz tüketmek yüksek tansiyona neden olabilir ve bu da böbrek sorunlarına yol açabilir.Aşırı tuz alımı böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olarak su tutulmasına ve yüksek tansiyona yol açabilir. Tuz alımını azaltmak ve bunun yerine otlar ve baharatlar kullanmak böbreklerin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.Karnabahar, C vitamini, folat, lif ve karaciğer için gerekli olan ve vücuttaki toksik maddeleri nötralize eden bileşikler içeren süper bir besin. Buharda pişirilmiş, beyazlatılmış, çiğ veya salatalarda gibi çeşitli şekillerde tüketilebilir.Muzun potasyum oranı yüksek ve bu da böbrek sorunları olan kişiler için zararlı olabilir. Sağlıklı kalmak için böbrek sorunlarınız olduğundan şüpheleniyorsanız tüketimini sınırlandırmanız önemli.