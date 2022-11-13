Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 20:14

Muzaffer İzgü kimdir, nereli, yaşı kaç? Muzaffer İzgü biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

İnternet üzerinden merak edilen insanların hayatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Muzaffer İzgü kimdir? Eserleri nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 20:14
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Muzaffer İzgü kimdir, nereli, yaşı kaç? Muzaffer İzgü biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Edebiyat dünyasının ünlü isimlerinden Muzaffer İzgü'nn hayatına dair detaylar okuyucular tarafından merak ediliyor. Peki Muzaffer İzgü kimdir? Muzaffer İzgü hangi kitapları yazdı? Muzaffer İzgü ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUZAFFER İZGÜ KİMDİR

Muzaffer İzgü 29 Ekim 1933 senesinde Adana'da dünyaya gözlerini açmıştır. Babası Ahmet, annesi Havva'dır. Annesinin Şam'da doğduğu bilinmektedir. Antakya'dan Adana'ya gelen ailesi ile yaşayan İzgü birçok sektörde çalışmıştır. Bulaşıkçılık, garsonluk, pamuk işçiliği ve sinemalarda satış yaparak para kazanmak için mücadele vermiştir. Diyarbakır'da yatılı okumaya başlayan İzgü öğrenciliği devam ederken de birçok bölgede öğretmenlik yapmıştır. Aydın Yetiştirme Yurdu, Cincin Köyü ve Güzelhisar İlkokulu'nda öüretmenlik yapan İzgü Aydın'da görevine devam ederken ikiz kızları olmuş ve isimleri Nevin ve Sevim olmuştur. 11 sene ilkokul ve ortaokullarda sınıf öğretmenliği yapan İzgü 1979 senesinde emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşmiştir. Yazılarını ilk kez 1959 senesinde yayınlamaya başlayan İzgü, mizah yazıları yazarak Akbaba dergisinde yayınlamıştır. Tiyatro oyunları da yazan İzgü ilk tiyatro oyununu İnsaniyet ismiyle kaleme almıştır. Birçok ödül alan ünlü yazar 1977 senesinde ilk ödülünü almış ve ardından 1997 senesinde tekrar ödül almıştır. İlk kitabı Gecekondu olan yazar 1 sene geçtikten sonra da İlyas Efendi ve Yılın isimli kitaplarını çıkarmıştır. Hikaye kitapları da yazan İzgü, Zıkkımın Kökü ve Ekmek Parası isimli kitaplarında kendi hayat hikayesini anlatmıştır. 1992 senesinde Zıkkımın Kökü kitabı beyaz perdeye uyarlanmıştır. İzgü'nün kaleme aldığı eserler genel olarak toplumsal olayları mizah yoluyla ele alan eserler olarak bilinmektedir.

Muzaffer İzgü Kimdir Kitapları Nedir

MUZAFFER İZGÜ ESERLERİ

ÖYKÜ MİZAH ESERLERİ

Bando Takımı (1975)

Donumdaki Para (1977)

Deliye Her Gün Bayram (1980)

Sen Kim Hovardalık Kim (1980)

Her Eve Bir Karakol (1980)

Devlet Babanın Tonton Çocuğu (1981)

Lüplüp Makinesi (1982)

Kasabanın Yarısı (1982)

Demokrasimiz Kaç Para Eder (1988)

Akrobat Pisicik

Anadolar

Arıcık

Armutçu Ayı

Ayvayı Yedik

Azrail Nasıl Rüşvet Yedi?

Gözlüklü Köpek

Zıkkımın Kökü

ROMAN KİTAPLARI

Gecekondu (1970)

İlyas Efendi (1971)

Halo Dayı (1973)

İt Adası (1993)

Sıpa (1994)

TİYATRO OYUNLARI

Karadüzen (1971)

İnsaniyettin (1972)

Reçetesi Peçete (1974)

Utanmıyorum Üşüyorum (1975)

Her Devrin İti (1975)

Dandini Vatandaş Dandini (1991)

ÇOCUK ESERLERİ

Bülbül Düdük (1980)

Ekmek Parası (1979)

Çizmeli Osman (1980)

Pazar Kuşları (1980)

Uctu Uçtu Ali Uçtu (1980)

Kuklacı (1995)

Uçan Eşşek (1996)

İşte Mühür İşte Sen(1984)

Siz Bilirsiniz Paşam (1987)

Bir Namussuz Aranıyor (1990)

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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