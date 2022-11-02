Nedir?
02 Kasım 2022 - 10:04

Müze kart nedir, nasıl alınır? Müze kart nereden alınır? Müze kart satış noktaları

Müzelere girişlerde gerekli olan müze kartın nasıl ve nereden alınacağı merak edilmektedir. İnternet üzerinden araştırma yapılan müze kartları merak konusu olurken başvuru noktaları da araştırılmaktadır. Müze kart nedir, nasıl alınır? Müze kart başvuru merkezleri haberimizde

Nedir?
02 Kasım 2022 - 10:04
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Müze kart nedir, nasıl alınır? Müze kart nereden alınır? Müze kart satış noktaları
Türkiye'nin büyük nimetlerinden olan müzeler birçok kişi tarafından ilgi odağı olurken Türkiye'de bulunan 300'den fazla müze için tanımlanan kartlar girişlerde oldukça kolaylık sağlamaktadır. Müze kart nedir, ne işe yarar? Müze kart nasıl ve nereden alınır? 

MÜZE KART NEDİR?

Türkiye'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerine müze kart ile giriş yapılmaktadır. Müze kart bir sene içerisinde hizmet süresini doldurana kadar ücretsiz hizmetlerden yararlanılmaktadır. 6 farklı müze kart çeşidi bulunmaktadır.

MÜZE KART ÇEŞİTLERİ

Müze kart: Müze kart yalnızca yılda iki kere ücretsiz ziyaret hakkı tanımlanır ve 1 sene için geçerli olan bu kartın bedeli ise 40 TL'dir.

Müzekart+: 60 TL bedeli olan Müzekart+, Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Örenyeri Yamaçevler ve Göreme Açık Hava Müzesi Karanlık Kilise’ye yapılacak ziyaretlerde geçerli değildir.

Museum Pass Türkiye: Özellikle yabancı misafirler için büyük fırsat olan Museum Pass Türkiye, İstanbul'da bulunan tüm müzeler için geçerli olup yalnızca 600 TL'dir.

MÜZE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Oldukça basit işlemlerden olan müze kart almak için son 6 altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf ve müze kart bedeli karta sahip olmak için yeterli olmaktadır. Aynı zamanda aşağıda belirtildiği üzere Müze kart başvuru yerleri bulunmaktadır.

MÜZE KART SATIŞ NOKTALARI

-Aksaray : Ihlara Vadisi Örenyeri

-Ankara : Cumhuriyet Müzesi ve Anadolu Medeniyetler Müzesi

-Antalya : Myra Ören yeri, Antalya Müzesi, Simena Ören yeri, Termessos Ören yeri, Olympos Ören yeri, Perge Ören yeri, Patara Ören yeri, Side Tiyatrosu, Alanya Kalesi, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Phaselis Ören yeri, Side Müzesi, Aspendos Ören yeri

-Aydın : Afrodisyas Ören yeri, Didim Ören yeri, Aydın Müzesi, Millet Ören yeri

-Bursa : Türk İslam Eserleri Müzesi

-Çanakkale : Truva Örenyeri, Asos Örenyeri

-Denizli : Pamukkale Örenyeri

-Eskişehir : TÜRSAB BYK Ofisi ve Müzekart Satış Noktası Cengiz Topel Cad. Bağlar Apt. No:24 K:2 D:8

-Gaziantep : Zeugma Mozaik Müzesi

-Hatay : Hatay Arkeoloji Müzesi

İçel Mersin : Cennet Cehennem Ören yeri, Kanlı Divane Ören yeri

-İstanbul : Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Müzesi, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Kariye Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi

-İzmir : Bergama Akropol Ören yeri, Efes Müzesi, Efes Ören yeri, Bergama Asklepion Ören yeri

-Konya : Mevlana Müzesi

-Muğla : Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Kaunos Örenyeri, Bodrum Mausoleion Anıt Müzesi, Knidos Örenyeri, Kayaköy Ören yeri, Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi

-Nevşehir: Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören yeri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri

-Samsun : Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

-Trabzon : Sümela Manastırı, Trabzon Müzesi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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