Müze kart nedir, nerelerde geçerli? Müze kart nereden, nasıl alınır? 350'den fazla müzeye bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze kart
hizmetleri sayesinde vatandaşlar bir yıl boyunca müzeye istedikleri kadar gidebileceklerdir. Ülkemizde 350'den fazla müzede geçerli olacak olan müze kart merak edilmekte ve araştırılmaktadır.
Müze kart nerelerde geçerli olacak?
Aynalıkavak Kasrı Ayasuluk Örenyeri Aydın Didim Örenyeri Aydın Milet Örenyeri Aydın Milet Müzesi Aydın Priene Örenyeri Aydın Magnesia Örenyeri Aydın Alinda Örenyeri Aydın Arkeoloji Müzesi Aydın Alabanda Örenyeri Aydın Nysa Sultanhisar Örenyeri Aksaray Müzesi Aksaray Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Selime Girişi Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Belisırma Girişi Aksaray Manastır Vadisi Örenyeri Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Ana Kapı Beylerbeyi Sarayı Beykoz Mecidiye Kasrı Dolmabahçe Sarayı İstanbul Galata Kulesi Meydan Gişe İstanbul Galata Kulesi İç Gişe İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi İstanbul Arkeoloji Müzesi İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul Fethiye Müzesi İzmir Klazomenai Antik Kenti İzmir Teos Örenyeri İzmir Resim Heykel Müzesi İzmir Arkeoloji Müzesi İzmir Etnografya Müzesi İzmir Agora Örenyeri İzmir Agora Örenyeri İzmir Atatürk Evi Müzesi İzmir Tarih Sanat Müzesi İzmir Klaros Örenyeri İzmir Metropolis Örenyeri İzmir Efes Örenyeri İzmir St.Jean Örenyeri İzmir Efes Müzesi İzmir Tire Müzesi İzmir Birgi Çakırağa Konağı Ihlamur Kasrı Kayseri Yeşilhisar Soğanlı Örenyeri Küçüksu Kasrı Milli Saraylar Resim Müzesi Maslak Kasırları Manisa Aigai Örenyeri Manisa Müzesi Manisa Akhisar Müzesi ve Akhisar Tepe Mezarlığı Manisa Sardes Örenyeri ve Artemis Tapınağı Muğla Bodrum Antik Tiyatrosu Muğla Bodrum Mausoleium Anıt Müzesi Muğla Bodrum Mausoleium Anıt Müzesi Muğla Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi Muğla Milas Herakleia Örenyeri Muğla Milas İassos Balık Pazarı Müzesi Muğla Milas İassos Örenyeri Muğla Milas Euromos Örenyeri Muğla Milas Gümüşkesen Anıtı Muğla Milas Müzesi Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi Muğla Milas Beçin Kalesi ve Örenyeri Muğla Milas Labranda Örenyeri Nevşehir Hacıbektaş Müzesi Nevşehir Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Nevşehir Hacıbektaş Atatürk Evi Müzesi Niğde Müzesi Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri Niğde Gümüşler Örenyeri Nevşehir Gülşehir Açık Saray Örenyeri Nevşehir El Nazar Kilisesi Nevşehir Mazı Yeraltı Şehri Nevşehir Çavuşin Örenyeri (Çavuşin Kilisesi) Nevşehir Göreme Örenyeri Nevşehir Özkonak Yeraltı Şehri Nevşehir Zelve - Paşabağlar Örenyeri Nevşehir Paşabağlar Örenyeri Nevşehir Ürgüp Müzesi Okçular Tekkesi Müzesi Saray Koleksiyonları Müzesi Türbeler Müzesi Türkiye'de liste dışında 350'den fazla müzeye ziyarette bulunabilirsiniz. Başka müzeleri görmek için www.muze.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Müze kart fiyatı ne kadar?
Müze kart satın aldığınız günden itibaren bir yıl boyunca müzelere ücretsiz olarak giriş yapabilirsiniz. Türk vatandaşlarına müze kart fiyatı 60 TL, öğrencilere ise %50 indirim ile 30 TL fiyat belirlenmektedir.
Müze kart geçmeyen yerler neresidir?
-Efes Ören Yeri Yamaç Evleri -Göreme Açık Hava Müzesi içerisindeki Karanlık Kilise -İstanbul Aya İrini Kilisesi -Topkapı Sarayı Müzesi içerisindeki Harem Bölümü
Müze kart almak için ne yapmamız gerekmektedir?
Müze kart satın almak için www.muzekart.gov.tr adresinde giriş yaparak müze kart kategorisine tıklayınız. Size açılan müze kartlardan istediğiniz seçiniz ve satın al butonuna tıklayınız. Kart bilginizi, isminizi, soy isminizi, T.C kimlik numaranızı, cinsiyetinizi, e-mail adresinizi giriniz. En son teslimat bilgilerini de girdikten sonra ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.