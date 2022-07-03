Nedir?
03 Temmuz 2022 - 21:10

Müze kart nedir, nerelerde geçerli? Müze kart nereden, nasıl alınır? 350'den fazla müzeye bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret

Türkiye'de 350'den fazla müzede ücretsiz giriş yapma fırsatını müze kart ile sağlayın. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze kart ile 1 yıl boyunca istediğiniz müzelere ziyarette bulunabilirsiniz. Müze kartın geçerli olduğu müzeler neresidir? Hangi yerlerde müze kartı geçerli değildir? Müze kart satın almak için ne yapmalıyız? İşte ayrıntılar.

Nedir?
03 Temmuz 2022 - 21:10
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Müze kart nedir, nerelerde geçerli? Müze kart nereden, nasıl alınır? 350'den fazla müzeye bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze kart hizmetleri sayesinde vatandaşlar bir yıl boyunca müzeye istedikleri kadar gidebileceklerdir. Ülkemizde 350'den fazla müzede geçerli olacak olan müze kart merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

Müze kart nerelerde geçerli olacak?

Aynalıkavak Kasrı

Ayasuluk Örenyeri

Aydın Didim Örenyeri

Aydın Milet Örenyeri

Aydın Milet Müzesi

Aydın Priene Örenyeri

Aydın Magnesia Örenyeri

Aydın Alinda Örenyeri

Aydın Arkeoloji Müzesi

Aydın Alabanda Örenyeri

Aydın Nysa Sultanhisar Örenyeri

Aksaray Müzesi

Aksaray Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri

Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Selime Girişi

Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Belisırma Girişi

Aksaray Manastır Vadisi Örenyeri

Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Ana Kapı

Beylerbeyi Sarayı

Beykoz Mecidiye Kasrı

Dolmabahçe Sarayı

İstanbul Galata Kulesi Meydan Gişe

İstanbul Galata Kulesi İç Gişe

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi

İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi

İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi

İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzesi

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi

İstanbul Fethiye Müzesi

İzmir Klazomenai Antik Kenti

İzmir Teos Örenyeri

İzmir Resim Heykel Müzesi

İzmir Arkeoloji Müzesi

İzmir Etnografya Müzesi

İzmir Agora Örenyeri

İzmir Agora Örenyeri

İzmir Atatürk Evi Müzesi

İzmir Tarih Sanat Müzesi

İzmir Klaros Örenyeri

İzmir Metropolis Örenyeri

İzmir Efes Örenyeri

İzmir St.Jean Örenyeri

İzmir Efes Müzesi

İzmir Tire Müzesi

İzmir Birgi Çakırağa Konağı

Ihlamur Kasrı

Kayseri Yeşilhisar Soğanlı Örenyeri

Küçüksu Kasrı

Milli Saraylar Resim Müzesi

Maslak Kasırları

Manisa Aigai Örenyeri

Manisa Müzesi

Manisa Akhisar Müzesi ve Akhisar Tepe Mezarlığı

Manisa Sardes Örenyeri ve Artemis Tapınağı

Muğla Bodrum Antik Tiyatrosu

Muğla Bodrum Mausoleium Anıt Müzesi

Muğla Bodrum Mausoleium Anıt Müzesi

Muğla Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi

Muğla Milas Herakleia Örenyeri

Muğla Milas İassos Balık Pazarı Müzesi

Muğla Milas İassos Örenyeri

Muğla Milas Euromos Örenyeri

Muğla Milas Gümüşkesen Anıtı

Muğla Milas Müzesi

Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi

Muğla Milas Beçin Kalesi ve Örenyeri

Muğla Milas Labranda Örenyeri

Nevşehir Hacıbektaş Müzesi

Nevşehir Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Nevşehir Hacıbektaş Atatürk Evi Müzesi

Niğde Müzesi

Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri

Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri

Niğde Gümüşler Örenyeri

Nevşehir Gülşehir Açık Saray Örenyeri

Nevşehir El Nazar Kilisesi

Nevşehir Mazı Yeraltı Şehri

Nevşehir Çavuşin Örenyeri (Çavuşin Kilisesi)

Nevşehir Göreme Örenyeri

Nevşehir Özkonak Yeraltı Şehri

Nevşehir Zelve - Paşabağlar Örenyeri

Nevşehir Paşabağlar Örenyeri

Nevşehir Ürgüp Müzesi

Okçular Tekkesi Müzesi

Saray Koleksiyonları Müzesi

Türbeler Müzesi

Türkiye'de liste dışında 350'den fazla müzeye ziyarette bulunabilirsiniz. Başka müzeleri görmek için www.muze.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

müzekart

Müze kart fiyatı ne kadar?

Müze kart satın aldığınız günden itibaren bir yıl boyunca müzelere ücretsiz olarak giriş yapabilirsiniz. Türk vatandaşlarına müze kart fiyatı 60 TL, öğrencilere ise %50 indirim ile 30 TL fiyat belirlenmektedir.

Müze kart geçmeyen yerler neresidir?

-Efes Ören Yeri Yamaç Evleri

-Göreme Açık Hava Müzesi içerisindeki Karanlık Kilise

-İstanbul Aya İrini Kilisesi

-Topkapı Sarayı Müzesi içerisindeki Harem Bölümü

Müze kart almak için ne yapmamız gerekmektedir?

Müze kart satın almak için www.muzekart.gov.tr adresinde giriş yaparak müze kart kategorisine tıklayınız. Size açılan müze kartlardan istediğiniz seçiniz ve satın al butonuna tıklayınız. Kart bilginizi, isminizi, soy isminizi, T.C kimlik numaranızı, cinsiyetinizi, e-mail adresinizi giriniz. En son teslimat bilgilerini de girdikten sonra ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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