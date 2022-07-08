YAŞAM
08 Temmuz 2022 - 02:35

Müzekart nasıl alınır, kimler alabilir? Ücretsiz müzekart GNS başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan ücretsiz müzekart, başvuru yapacak olanlar tarafından detaylı olarak araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda müzekart nasıl alınır, kimler alabilir? sorusuna yanıt ararken aynı zamanda ücretsiz müzekart GNS başvuru ekranı da sorgulanmaya başlandı.

YAŞAM
08 Temmuz 2022 - 02:35
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Müzekart nasıl alınır, kimler alabilir? Ücretsiz müzekart GNS başvuru ekranı


Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere müjdeli bir haber paylaştı. Kasapoğlu, açıklamasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 18-25 yaş arasında olan tüm gençlere ücretsiz olarak Müzekart GNS dağıtılacağını söyledi. Peki, müzekart nasıl ve nereden alınır? İşte yanıtı..

Müzekart nasıl alınır, kimler alabilir

Müzekart nasıl alınır, kimler alabilir?



Beyoğlu'nda bulunan Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen bir törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere ücretsiz olarak Müzekart GNS vereceğini açıkladı. Kasapoğlu konuyla ilgili yaptığı duyurusunda 18 ve 25 yaş arasındaki yüm gençlerin müzekartları olacağı ve bu kartların kendilerine ücretsiz olarak verileceğini söyledi.

Bakanlık tarafından verilecek olan müzeler için hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesi üzerinden alınabilecek.

Ücretsiz müzekart GNS başvuru ekranına ulaşabilmek için 'https://muzekartgns.com/' adresini kullanabilirsiniz.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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