GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 23:33

Müzik camiasının acı günü! 33 yaşında aniden yaşamını yitirdi: Arkadaşları kahreden haberi duyurdu

33 yaşında aniden geçirdiği kalp rahatsızlığı sonu oldu. Ünlü rapçiyi kalbi öldürdü...

GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 23:33
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Müzik camiasının acı günü! 33 yaşında aniden yaşamını yitirdi: Arkadaşları kahreden haberi duyurdu
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ÜNLÜ İSİM NEDEN ÖLDÜ?



Bugün rap dünyasını yasa boğan bir ölüm haberi geldi. Rap camiasında maestro olarak bilinen gerçek adı Berk Karadaş olan rapçi kalbine yenik düştü.

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Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan ünlü rapçi 33 yaşında meslek hayatının zirvesindeyken öldü. Ünlü rapçinin kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Bu haber ise sevenlerini yasa boğdu.

Maestro’nun cenazesi yarın öğle saatlerinde kaldırılacak. Maltepe Merkez Camii’nde cenaze namazı kılınacak olan ünlü rapçi ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğa uğurlanacak.

MAESTRO KİMDİR?

Maestro lakabıyla rap dünyasında ünlenen Berk Karadaş 1989 İstanbul doğumludur. 1999 yılında rap müziğe ilgisi gelişen Karadaş kendini bu alanda 2014 yılında kanıtladı.

Kadıköy Acil grubunda da bir süre yer aldıktan sonra İstanbul Trip ile yollarını birleştirdi.

Nicodem ile düet çalışmasını ‘Öldüğüm Gün’ ile yapan ünlü rapçinin ölümü herkesi şoke etti.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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