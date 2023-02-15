Müzik camiasının acı günü! 33 yaşında aniden yaşamını yitirdi: Arkadaşları kahreden haberi duyurdu

ÜNLÜ İSİM NEDEN ÖLDÜ?
Bugün rap dünyasını yasa boğan bir ölüm haberi geldi. Rap camiasında maestro olarak bilinen gerçek adı Berk Karadaş olan rapçi kalbine yenik düştü.
Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan ünlü rapçi 33 yaşında meslek hayatının zirvesindeyken öldü. Ünlü rapçinin kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Bu haber ise sevenlerini yasa boğdu. Maestro’nun cenazesi yarın öğle saatlerinde kaldırılacak. Maltepe Merkez Camii’nde cenaze namazı kılınacak olan ünlü rapçi ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğa uğurlanacak.