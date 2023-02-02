Müzik dinlemenin bedeli ağır oldu! Spotify abonelik ücretlerine dev zam: Tek tek iptal etmeye başladılar







SPOTIFY ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ! AİLE KULLANIMI 49,99 TL OLDU







Spotify, İsveç merkezli bir müzik veri akışı sistemi olarak biliniyor ve aboneleri için yeni bir fiyat listesi açıkladı. Buna göre, bireysel kullanımcılar için ücret 20,99'dan 29,99'a yükselmiş durumda.Öğrenciler için ücret 14,99 TL'dir. Bu, öğrencilerin bu hizmeti kullanmaları için ödemeleri gereken miktardır.Spotify, dünya çapında 200 milyondan fazla ücretli kullanıcıya sahip olan İsveç merkezli müzik veri akışı sistemi, abonelik ücretlerini artırma kararı aldı. Yeni fiyat listesinde bireysel kullanım ücreti 20,99'dan 29,99'a yükselmiş durumda. Öğrenci abonelerinin ücreti 14,99 TL'den, DUO kullanıcılarının ücreti 39,00 TL'den, Aile abonelerinin ücretleri ise 49,99 TL'den satın alınabiliyor. Zam öncesi fiyatlar, öğrenci aboneler için 10,49 TL, Bireysel kullanıcılar için 20,99 TL, Duo kullanıcıları için 27,99 TL ve Aile aboneler için 34,99 TL olarak belirlenmişti.