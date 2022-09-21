YAŞAM
21 Eylül 2022 - 06:53

Myanmar cuntasından muhalefete sosyal medya gözdağı

Myanmar'daki cunta yönetimi, askeri darbeye itiraz eden ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ve destekçilerinin sosyal medya gönderilerini beğenenlerin veya paylaşanların 3 ila 10 yıl arası hapis ile cezalandırılacağını açıkladı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 06:53
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Myanmar cuntasından muhalefete sosyal medya gözdağı


Myanmar'da 1 Şubat 2021'de ordunun darbe yapmasının ardından kontrolü ele alan cunta yönetimi, demokrasi yanlısı muhalif kesimler üzerindeki baskısını artırdı. Ordu Sözcüsü Zaw Min Tun yaptığı açıklamada, cunta karşıtı organizasyonlara sosyal medya aracılığıyla destek verenlerin cezalandırılacağını bildirdi.

Askeri darbeye itiraz eden milletvekilleri tarafından kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti'ni (NUG) ve Myanmar Halk Savunma Gücü'nü "terörist" gruplar olarak niteleyen Min Tun, sosyal medya aracılığıyla bu organizasyonlara destek verenlerin terör eylemlerini doğrudan veya dolaylı olarak desteklemiş sayılacağını dile getirdi. Cunta muhaliflerine gözdağı veren Min Tun, "Facebook'taki 'beğen' düğmesine tıklamak veya NUG ve destekçisi silahlı grupların ve sempatizanlarının gönderilerini paylaşmak 3 ila 10 yıl hapis cezasına yol açabilir" dedi.



NUG'nin 1.32 milyon takipçisi var

Myanmar'da askeri darbeye itiraz eden NUG'un sosyal medya platformu Facebook'ta 1.32 milyon takipçisi bulunuyor. Ordunun hedefindeki bir diğer örgüt olan Halk Savunma Gücü'nün ise eski lider Aung San Suu Kyi'nin görevden alınarak tutuklandığı Şubat 2021 darbesinin ardından orduya karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Devrik lider Suu Kyi 20 yıl hapse mahkum edilmişti

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koyan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak suretiyle son derece yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivilin yaşamını yitirdiği kamuoyuna yansımıştı. Darbeden bu yana tutuklu yer alan Suu Kyi ise, şimdiye kadar kapalı kapılar ardında gerçekleşen duruşmalarda farklı suçlardan 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Suu Kyi'nin tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 150 yılı aşkın hapse mahkum edilebileceği belirtilmişti.

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Haber Editörü
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