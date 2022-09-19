SİYASET
19 Eylül 2022 - 10:44

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Amerika oldubitti ile Türkiye'yi savaş içerisine çekiyor'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Amerika oldubitti ile Türkiye'yi mağlup sayacağı bir savaş içerisine çekiyor. Bana göre Türkiye böyle bir savaş durumuna bugün itibari ile yeterli bir hava uçak filosuna sahip değildir” dedi.

SİYASET
19 Eylül 2022 - 10:44
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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Amerika oldubitti ile Türkiye’yi savaş içerisine çekiyor'


Amerika'nın Türkiye'yi kaybettireceği bir savaşa çektiğini idda eden MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Amerika'nın elinde olası bir Türk-Yunan savaşı sonucunda Türklere imzalatılacak sözleşmenin maddeleri dahi hazır bekliyor. Biz millet olarak büyük bir tuzağa çekildik ne yazık ki. Amerika oldubitti ile Türkiye'yi mağlup sayacağı bir savaş içerisine çekiyor. Bana göre Türkiye böyle bir savaş durumuna bugün itibari ile yeterli bir hava uçak filosuna sahip değildir. Ege ve Akdeniz'de kontrollü bir savaşla ağır yığınak yapan Amerika ve müttefikleri kısa sürede Türkiye'yi mağlup ilan ederek Akdeniz'de kendi taleplerini kabul edecek hale getirmek istiyor. Karşı tarafın gerek Amerika gerek müttefiklerinin ve gerekse Yunanistan ve olası bir durumda bize karşı harekete geçecek Mısıra verilen silahlar ve uçaklar göz önüne alındığında bizim bu sayılar karşısında yeterli sayıda taarruz uçağımız olmadığı rakamlarla görülmektedir. Bu nedenle Amerika kötü niyetle hareket ediyor” dedi.

"Türkiye 12 adalar dışında 20 adasını da kaybetti"
Türkiye'nin bugüne kadar işgal edilen 20 adaya zamanında müdahale etmediği için sırasıyla bütün adaların işgaline fırsat tanıdığını kaydeden Yılmaz, Amerika bu askeri yığınak yapmadan önce Yunanistan'la askeri silah dengemiz doğru zamanda iken bizim bu adalara kendimiz asker çıkarmamız gerekirdi. Burada açık ihmal var. Gelinen noktada eğer bir savaşa girilirse bu savaşın sonucu oldubitti ile Yunan lehine sonuçlandırılacak gibi görünmektedir. Belki de Amerika cebinde Türk tarafına imzalayacağı sözleşmeyi dahi hazırlamıştır. Bizim ağır ihmallerimiz konuşulmuyor. Halbuki bunlar konuşulmadığı için yarın bu ülkenin hiç bir noktası güvenli değildir. Üstelik Yunan tarihi hınca sahip” diye açıklama yaptı.



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