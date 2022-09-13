SİYASET
13 Eylül 2022 - 08:45

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Türkiye, Amerika'nın doğrudan hedefidir'

MYP Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Amerika, Yunan adaları ve Bulgaristan dahil Dedeağaç'ta yaptığı silahlanma ile Rusya'yı değil doğrudan Türkiye'yi hedef almıştır” dedi.

SİYASET
13 Eylül 2022 - 08:45
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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Türkiye, Amerika’nın doğrudan hedefidir'


Amerikan'ın yalan söylediğini altını çizen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Amerika, adalarda yaptığı silahlanmanın hedefi Rusya diyerek yalan söylüyor. Eğer gerçekten hedef Rusya ise NATO üyesi Türkiye'nin Rus sınırı Doğu Karadeniz dururken neden Rusya'yla hiçbir ilişkisi olmayan adalara yerleşti” diye konuştu.

"Amerika hem kendi ambargo uyguluyor hem NATO baskısı yapıyor"
Amerika'nın planlı bir şekilde etrafı kuşatılan Türkiye'ye karşı ambargo uyguladığını kaydeden Yılmaz, “Amerika planlı bir şekilde etrafı kuşatılan Türkiye'ye karşı hem kendi ambargo uyguluyor aynı anda Türkiye'nin NATO üyeliğini gerekçe göstererek üçüncü ülkeler üzerinden silahlanmasına karşı koyuyor. Kolu kanadı budanan bir ülke etrafında bu kadar ağır kuşatma varken olası bir savaşta ne yapacak? Bu durum kabul edilemez” dedi.



"Mısır da bize saldıracak ülkeler arasında"
Türkiye'nin ciddi bir ateşin içerisinde olduğunu önemini vurgulayan Yılmaz, “Yunan'la savaş çok yakın. Amerika Yunanistan'la beraber Mısır'ı da silahlandırmıştır. Mısır bugün 550'den fazla savaş uçağı filosuna sahip. Mısır'a bu filoyu sağlayanlar Mısır'ın hangi düşmanına karşı bu kadar uçak vermiştir. Türkiye çok ciddi bir ateşin içerisindedir. Kimse Yunanistan'ı yeneriz demesin. Her galibiyetin bir bedeli var. Savaş çocuk oyuncağı değil. Hele böyle bir 3. dünya savaşı hiç değil” şeklinde konuştu.

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