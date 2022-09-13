MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Türkiye, Amerika’nın doğrudan hedefidir'













Amerikan'ın yalan söylediğini altını çizen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Amerika, adalarda yaptığı silahlanmanın hedefi Rusya diyerek yalan söylüyor. Eğer gerçekten hedef Rusya ise NATO üyesi Türkiye'nin Rus sınırı Doğu Karadeniz dururken neden Rusya'yla hiçbir ilişkisi olmayan adalara yerleşti” diye konuştu.Amerika'nın planlı bir şekilde etrafı kuşatılan Türkiye'ye karşı ambargo uyguladığını kaydeden Yılmaz, “Amerika planlı bir şekilde etrafı kuşatılan Türkiye'ye karşı hem kendi ambargo uyguluyor aynı anda Türkiye'nin NATO üyeliğini gerekçe göstererek üçüncü ülkeler üzerinden silahlanmasına karşı koyuyor. Kolu kanadı budanan bir ülke etrafında bu kadar ağır kuşatma varken olası bir savaşta ne yapacak? Bu durum kabul edilemez” dedi.Türkiye'nin ciddi bir ateşin içerisinde olduğunu önemini vurgulayan Yılmaz, “Yunan'la savaş çok yakın. Amerika Yunanistan'la beraber Mısır'ı da silahlandırmıştır. Mısır bugün 550'den fazla savaş uçağı filosuna sahip. Mısır'a bu filoyu sağlayanlar Mısır'ın hangi düşmanına karşı bu kadar uçak vermiştir. Türkiye çok ciddi bir ateşin içerisindedir. Kimse Yunanistan'ı yeneriz demesin. Her galibiyetin bir bedeli var. Savaş çocuk oyuncağı değil. Hele böyle bir 3. dünya savaşı hiç değil” şeklinde konuştu.