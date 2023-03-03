Naci Görür'den 7.4 şiddetli deprem uyarısı: 2 bölgeye dikkat çekti!

Yer bilimci Naci Görür, FOX TV'ye yaptığı açıklamada, "Bizi tedirgin eden yerler var" diyerek yeni bir deprem uyarısında bulundu. Prof. Dr. Görür, açıklamasında iki bölgede bulunan tehlikeden bahsetti ve deprem şiddetinin ise 7,4 şiddetinde beklendildiği ifade etti.
"ENDİŞE ETTİĞİMİZ YERLER VAR"Prof. Dr. Naci Görür, deprem uyarıları ile ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
– Çorum doğrudan Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yer alır. Bu kuşağın tamamı, tüm Türkiye hatta dünyanın en hareketli yerleri bile büyük depremlere yol açabilecek bir kuşağın içindedir. Bu nesil Bingöl-Karlıova'dan Marmara Denizi'ne kadar çok büyük ölçüde enerji tüketmiştir. Büyük deprem enerjiyi üretim için tüketti. – Şimdi Marmara'da bekleniyor. Erzincan Karlıova arası kısmının kırılmasını bekliyoruz. Burada Pülümür'ün bulunduğu yerde yaklaşık 7.4 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali yüksek. Yedisu fayının üstünde.. Bunu her zaman söylüyoruz. – 7.4 büyüklüğünde Tunceli-Pülümür depremi olası. Buradaki son deprem 1794'teydi. Aradan çok zaman geçirildi. Erzincan depremi muhtemelen enerjiyi buraya kanalize etti. Bu Doğu Anadolu fayı üzerindeki hareketler bölgeyi bir ölçüde etkilemiş olabilir. Burası bizi endişelendiren yerlerden biri.