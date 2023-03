Naci Görür'den 7.4 şiddetli deprem uyarısı: 2 bölgeye dikkat çekti!

"ENDİŞE ETTİĞİMİZ YERLER VAR"







"6 ŞUBAT MİLAT OLSUN"

ULUSAL RİSK TABLOSU MODELİ

Yer bilimci Naci Görür, FOX TV'ye yaptığı açıklamada, "Bizi tedirgin eden yerler var" diyerek yeni bir deprem uyarısında bulundu. Prof. Dr. Görür, açıklamasında iki bölgede bulunan tehlikeden bahsetti ve deprem şiddetinin ise 7,4 şiddetinde beklendildiği ifade etti.Prof. Dr. Naci Görür, deprem uyarıları ile ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi:– Çorum doğrudan Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yer alır. Bu kuşağın tamamı, tüm Türkiye hatta dünyanın en hareketli yerleri bile büyük depremlere yol açabilecek bir kuşağın içindedir. Bu nesil Bingöl-Karlıova'dan Marmara Denizi'ne kadar çok büyük ölçüde enerji tüketmiştir. Büyük deprem enerjiyi üretim için tüketti. – Şimdi Marmara'da bekleniyor. Erzincan Karlıova arası kısmının kırılmasını bekliyoruz. Burada Pülümür'ün bulunduğu yerde yaklaşık 7.4 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali yüksek. Yedisu fayının üstünde.. Bunu her zaman söylüyoruz. – 7.4 büyüklüğünde Tunceli-Pülümür depremi olası. Buradaki son deprem 1794'teydi. Aradan çok zaman geçirildi. Erzincan depremi muhtemelen enerjiyi buraya kanalize etti. Bu Doğu Anadolu fayı üzerindeki hareketler bölgeyi bir ölçüde etkilemiş olabilir. Burası bizi endişelendiren yerlerden biri.– Hatalı şehir inşasına en iyi örnek deprem bölgelerimizdir. Bütün dünya onu bir ders kitabı gibi okuyabilirler. Bu binayı yaparsan buradakilerin her biri bir gün deprem olabilir. Burayı ziyaret eden her yer bilimcisi her an söyleyebilir. – Umarım 6 Şubat gerçek bir dönüm noktası olur. Bu gerçek bir hayatta kalma meselesi. Bu önemli bir adımdır. Öte yandan, dürüstçe söyleyebilirim ki, Türkiye Cumhuriyeti geleceği olmayan özgür ve bağımsız bir ülke olacaktır. Son olmasına dayanamaz, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kaybeder.Naci Görür de Türkiye Milli Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı için bir davet aldığını söyleyerek şöyle konuştu: - Önceki gün saat 12:20'de ve dün öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı sekreterliğinden bir telefon aldık. Davet edildiğimiz söylendi. Davete katılıp katılmayacağımız soruldu. - Biz Cumhurbaşkanımızdan milletimizin can güvenliği konusunda yapabileceğimiz bir katkı varsa depremin süper bir siyasi mesele, süper bir taksim olduğunu karar verme hakkımız olduğunu ifade ettik. Halkımız için yapabileceğimiz veya önerebileceğimiz bir şey varsa, dahil olacağız.