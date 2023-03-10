GÜNDEM
10 Mart 2023 - 15:19

Naci Görür'den İstanbul'a 7.5, 7.6'lık deprem uyarısı: 'İki tane aktif fay kolu var'

Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremle ilgili yeni bir açıklamalarda bulundu. Görür, Marmara'nın depremlere neden olan iki aktif fay hattına sahip olduğunu belirtirken olası depremde tahminlerini de dile getirdi.

GÜNDEM
10 Mart 2023 - 15:19
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Naci Görür'den İstanbul'a 7.5, 7.6'lık deprem uyarısı: 'İki tane aktif fay kolu var'
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Kahramanmaraşlı'da yaşanan depremin ardından deprem tahminlerinde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Naci Görür, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İstanbul'da beklenen depremle ilgili yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde yer alan Naci Görür yeni bir açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugünlerde en çok konuşulan şey İstanbul'da beklenen deprem. Uzmanlar, İstanbul depremiyle ilgili tahminlerini paylaşıyor. Prof Dr. Naci Görür'de İstanbul için son deprem tahminini manşetlere taşıdı.



Naci Görür'den İstanbul'a 7.5, 7.6'lık deprem uyarısı

"MARMARA'DA İKİ TANE AKTİF FAY KOLU VAR"

İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan Naci Görür, 7.5 büyüklüğünde bir deprem için tüm senaryolar ve hazırlıklar yapıldoüını belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'da deprem oluşturacak iki aktif fay hattı var. 'Adalar, yaklaşık 45 KM.. Tamamen kırıldığında 6'lar mertebesi civarında deprem üretecek" dedi. Görür, konuşmasının devamında ayrıca "Kumburgaz fayının bir diğer kolu. Yeşilköy'den Silivri açıklarına kadar uzanıyor." ifadelerinni de kullandı.

Bu fayın yaklaşık olarak 65 KM civarında olduğundan bahseden Naci Görür, "Kırıldığında minimum 7.2 üretir. Her ikisi de başarısız olursa, 7.5, 7.6'ya kadar çıkabilir. Marmara'nın batısındaki 1912 Şarköy depreminde Tekirdağ Fayı kırılmış olabileceği için orada büyük bir deprem olacağına inanmıyoruz. Dolayısıyla Marmara depreminin 7,2 ile 7,6 arasında değişeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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Elvan ÇILDIR
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