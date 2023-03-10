Kahramanmaraşlı'da yaşanan depremin ardından deprem tahminlerinde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Naci Görür, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İstanbul'da beklenen depremle ilgili yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde yer alan Naci Görür yeni bir açıklama yaptı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugünlerde en çok konuşulan şey İstanbul'da beklenen deprem. Uzmanlar, İstanbul depremiyle ilgili tahminlerini paylaşıyor. Prof Dr. Naci Görür'de İstanbul için son deprem tahminini manşetlere taşıdı.
GÜNDEM
10 Mart 2023 - 15:19
Naci Görür'den İstanbul'a 7.5, 7.6'lık deprem uyarısı: 'İki tane aktif fay kolu var'
Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremle ilgili yeni bir açıklamalarda bulundu. Görür, Marmara'nın depremlere neden olan iki aktif fay hattına sahip olduğunu belirtirken olası depremde tahminlerini de dile getirdi.
GÜNDEM
10 Mart 2023 - 15:19