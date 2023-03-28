Naci Görür'den korkutan deprem senaryosu! Sadece İstanbul tehlikede değil: O iller için kırmızı alarm!







Sanayi Kuruluşlarının ve Nüfusun Taşınması







Yapı Ruhsatlarının Kısıtlanması ve Yapı Denetimi

Eylem Çağrısı

Büyük İstanbul Depremi

Depreme Hazırlanmak

Taşınabilir İletişim Araçları

Yerbilimci Profesör Dr. Naci Görür, son dönemde artan depremler ışığında İstanbul ve yakın çevresinde yıkıcı bir depremin meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Görür, İstanbul'da yaşayanların güvenliğini sağlamak için acil ve kapsamlı önlemler alınması gerektiğinin altını çiziyor.Görür, Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek bir depremin olası etkilerini azaltmak için İstanbul ve yakın çevresindeki sanayi kuruluşlarının taşınması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, İstanbul'a olan nüfus çekimini azaltmak için yatırımlar durdurulmalı ve Anadolu'ya göç teşvik edilmeli.Görür, depreme hazırlıklı olmak için İstanbul'da yapı ruhsatlarının sınırlandırılması ve mevcut binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu çalışmaların hızlandırılması için devlet destek sağlamalı. Görür ayrıca, yapı denetimlerinin vatandaşların iradesi dışında yapılmasını ve depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesini öneriyor.Dr. Naci Görür, İstanbul depremini önlemek mümkün olmasa da, önleyici tedbirlerle olası can kayıplarını azaltmanın çok önemli olduğunu belirtiyor. Yetkililer konuya duyarlılık göstermeli, önlem almalı ve vatandaşların güvenliğini sağlamalıdır.İstanbul, turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilen ve aynı zamanda şehrin depreme karşı savunmasızlığının farkında olan birçok yerliye ev sahipliği yapan bir şehir. Büyük İstanbul Depremi, bir doğal afetin ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceğini göstererek depreme hazırlığı herkes için hayati bir mesele haline getirmiştir.Büyük şehirlerde yaşayanlar için depreme hazırlanmak çok önemli. Depreme dayanıklı yapılar inşa etmek afetin etkisini önemli ölçüde azaltır ve can kaybını önler. Ayrıca, temel ihtiyaçları karşılamaya yetecek kadar su, yiyecek ve ilaç içeren bir acil durum kiti hazırlamak çok önemli.Bir depremden sonra iletişim ağları genellikle kesilir ve insanların birbirleriyle iletişim kurmaları engellenir. Bu nedenle, deprem sırasında ve sonrasında iletişimi sağlamak için herkesin cep telefonu gibi taşınabilir bir iletişim aracına sahip olması çok önemli.