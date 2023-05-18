GÜNDEM
18 Mayıs 2023 - 16:35

Naci Görür, 'deprem olasılığı yüzde 64' diyerek İstanbul için tarih verdi!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevliliği yapan Prof. Dr. Naci Görür, bir konuşmasında olası Marmara depremi ile ilgili açıklamalar yaptı. 1999'un 30 yılında İstanbul'da 7 ve üzerinde deprem olma ihtimalinin yüzde 64 olduğuna işaret ederek, "2029'a kadar olan dönemi kastediyorum. Bu ihtimali de aşağı yukarı 15 yıl şeklinde değerlendiriliyor. Bu, en iyi senaryoyu düşündüğümüzde 2044 yılına kadar adar zamanımız olduğu anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

GÜNDEM
18 Mayıs 2023 - 16:35
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Naci Görür, 'deprem olasılığı yüzde 64' diyerek İstanbul için tarih verdi!


İstanbul'u da etkileyecek olan Marmara depremiyle ilgili yeni açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, 2029 yılına kadar deprem olma ihtimalinin yüzde 64 olduğunu söyledi ve 2044 yılında olası bir depremin en iyi ihtimal olduğunu ifade etti.

"BU TARTIŞMADAN NEDENLE GERÇEK BİR ÇÖZÜME ULAŞAMIYORUZ"

Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen "Toplum ve Afet Risk Yönetimi" seminerinin 7.'si "Ülkemizde depreme ve depreme dayanıklı şehirler" başlığıyla yapıldı. Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamada seminerin moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ozan Duygulu yaptı. Duygulu'nun konuğu da deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür oldu. Görür, kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı:



"Bilim adamlarının medya önünde konuyu tartışmamaları gerektiğini vurgulayan Görür, “Bu tartışmalar nedeniyle gerçek bir çözüme ulaşamıyoruz. Kabul etmemiz gereken gerçeklik var. Türkiye depremler ülkesi olup her yerde ve her zaman olur. Bir gecede binlerce insanı kaybedebiliriz. ifadeler kullandı. Kentleri depreme dayanıklı kılan altı bileşen olduğuna dikkat çeken Görür, bunların yönetim, kamu, altyapı, yapı malzemeleri, çevre-ekosistem ve ekonomi şeklinde açıklıyor.

Naci Görür, 'deprem olasılığı yüzde 64' diyerek İstanbul için tarih verdi

Uzman isim; Mikrobölgeleme çalışmalarında il yönetiminin ve alan kullanımının önemine vurgu yaptı ve bu çalışmaların daha çok 1999 depremi sonrası yapıldığını söyledi. Bir ilçedeki küçük planlama çalışmalarının o dönemde 20-25 milyon dolara mal olduğunu söyleyen Görür, bu tür çalışmaların Türkiye genelinde yapılması gerektiğini söyledi.

Görür, geliştirilmekte olan ilk sistemlerin öncelikli hedefinin doğalgaz, su, elektrik şeklindeki stratejik kurumlara kesinti sağlayarak güvenliğin önemini artırmak olduğunu açıklıyor.

İSTANBUL'U DA ETKİLEYECEK OLAN DEPREM İÇİN TARİH VERİLDİ

Günümüz teknolojisiyle depreme dayanıklı şehirler inşa etmenin hiç de zor olmadığını söyleyen Görür, şöyle devam etti;

"İstanbul'da olası bir depremde kanalizasyon ile birlikte içme suyunu sağlayan sistemlerinin zarar görebileceğini gördük. Bunun üzerine sistemin iyileştirilmesi için çalışmalara başladık. Bu ülkede ilk kez. Türkiye. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak İstanbul'u depreme karşı dirençli ettirebiliriz."

Görer, 1999'un 30 yılında İstanbul'da 7 ve daha büyük deprem olma ihtimalinin yüzde 64 olduğuna dikkat çekerek, "Bu 5 yıla kadar bir süre demek. 2029. Bu tahmin aşağı yukarı 15 yıl olarak kabul ediliyor. . Bu, en iyi durumu göz önünde bulundurarak 2044'e kadar sahip olabileceğimiz anlamına gelir. Afet Dairesi kurulur ve bütçesi iyi yapılırsa Türkiye'de önemli mesafe kat edebiliriz." dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ