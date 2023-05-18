Naci Görür, 'deprem olasılığı yüzde 64' diyerek İstanbul için tarih verdi!

İstanbul'u da etkileyecek olan Marmara depremiyle ilgili yeni açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, 2029 yılına kadar deprem olma ihtimalinin yüzde 64 olduğunu söyledi ve 2044 yılında olası bir depremin en iyi ihtimal olduğunu ifade etti.
"BU TARTIŞMADAN NEDENLE GERÇEK BİR ÇÖZÜME ULAŞAMIYORUZ"Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen "Toplum ve Afet Risk Yönetimi" seminerinin 7.'si "Ülkemizde depreme ve depreme dayanıklı şehirler" başlığıyla yapıldı. Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamada seminerin moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ozan Duygulu yaptı. Duygulu'nun konuğu da deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür oldu. Görür, kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Bilim adamlarının medya önünde konuyu tartışmamaları gerektiğini vurgulayan Görür, “Bu tartışmalar nedeniyle gerçek bir çözüme ulaşamıyoruz. Kabul etmemiz gereken gerçeklik var. Türkiye depremler ülkesi olup her yerde ve her zaman olur. Bir gecede binlerce insanı kaybedebiliriz. ifadeler kullandı. Kentleri depreme dayanıklı kılan altı bileşen olduğuna dikkat çeken Görür, bunların yönetim, kamu, altyapı, yapı malzemeleri, çevre-ekosistem ve ekonomi şeklinde açıklıyor.
Uzman isim; Mikrobölgeleme çalışmalarında il yönetiminin ve alan kullanımının önemine vurgu yaptı ve bu çalışmaların daha çok 1999 depremi sonrası yapıldığını söyledi. Bir ilçedeki küçük planlama çalışmalarının o dönemde 20-25 milyon dolara mal olduğunu söyleyen Görür, bu tür çalışmaların Türkiye genelinde yapılması gerektiğini söyledi. Görür, geliştirilmekte olan ilk sistemlerin öncelikli hedefinin doğalgaz, su, elektrik şeklindeki stratejik kurumlara kesinti sağlayarak güvenliğin önemini artırmak olduğunu açıklıyor.