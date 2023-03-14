Naci Görür İstanbul depreminin ayak seslerini duyurdu! Bu ilçelerde yaşayanlar yandı: En az bu kadar kişi...







"Deprem bölgesindeki hangi iller risk altında?" Marmara depremi için geri sayım başladı mı? Prof. Bu büyük depremler Türkiye'yi yaklaşık 7 metre güneye kaydırdı Hareket ettiği sınır Doğu Anadolu levhasıdır. Bu kadar büyük bir hareket olursa, enerjiyi levhadaki irili ufaklı faylara, özellikle de sınır faylarına aktararak gerilme alanında büyük değişikliklere neden olur. Doğu Anadolu levhasının bulunduğu bölgenin dengesi bir şekilde bozuldu. Elbette bu Anadolu levhasının irili ufaklı faylarını dengelemek için bazı depremler oluşmaya başlayacak. Özellikle Sivas, Kayseri, Bingöl, Adana ve hatta Kıbrıs bölgesinde irili ufaklı depremlerin olması şaşırtıcı değil. Kayseri'de daha fazla deprem görüyorsanız, Kahramanmaraş depreminin bir sonucudur' dedi.









MARMARA DEPREMİYLE İLGİLİ TAHMİNLER NELERDİR?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 11 kent hasar gördü. Deprem gerçeği bugün yine Türkiye'nin birinci önceliği olmaya devam etmekte. Candaş Tolga Işık "Beni duyan var mı?" dedi Naci Görur ile.Naci Görür, denizde özellikle Marmara bölgesinde deprem beklediklerini söylüyor: “Kuzey Marmara bölgesinde deprem bekliyoruz. İstanbul'un etkilenmesini beklerken, bir kısmı 19. yüzyılda son depremlerden etkilenen güney kol üzerinde de baskı artıyor. Batıda Silivri ile Tekirdağ arasındaki bölge, büyüklüğü 4.0 veya daha küçük depremlerin yaygın olduğu Marmara bölgesinin bir parçasıdır. Yani tektonik fayların neden olduğu depremler değiller. Bu bölgede deniz tabanından büyük miktarda doğal gaz üretimi yani arzı yapılmaktadır. Deprem, Kuzey Anadolu fayının güney kolu ile ilişkili güney kolunun Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde meydana gelir. Marmara depremi sadece bir ili değil tüm bölgeyi etkileyecek. Yani bölge Kuzey Anadolu fayının kuzey kolundan çok uzak değil” dedi.Rakamlarla konuşalım. Yani işi rakamlara dökmek işin anlamını ortadan kaldırıyor, dolayısıyla ormana değil ağaçlara bakıyoruz. Tüm sistem bileşenleri bu bağlamda depremselliği dikkate almalıdır. Dirençli şehirler kuruyoruz diyoruz ama şehirlerimiz dirençli değil. Deprem geliyor ve kaçınılmaz ama biz hazır mıyız? Müdahale çok önemli ve bu felaketi mümkün olan en az hasarla bitirmemiz gerekiyor ve sonunda üstesinden geleceğiz” dedi. Naci Görür diğer açıklamalarında şu ifadeyi kullandı: Eğer şehir deprem şehri ise, yöneticinin bu hususları bilmesi ve seçilen şehrin sismik risk analizini bilmesi gerekir. Aksi takdirde, risk analizi, bu riskin risk analizinden elde edilen koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını açıklamalıdır. Bir deprem olmadan önce, depremin neden olduğu hasarı en aza indirmek için araştırmalara ihtiyaç vardır. Naci Görür şöyle dedi: “İster hükümet olsun ister muhalefet olsun bu işi millet üstlenmeli, tek amaçları halka hizmettir ve asıl otoriteleri hükümet veya muhalefettir, bu işi halletmesi gerekir. " Dr. Orhun, "Şehrin acilen bir acil eylem planına ihtiyacı var ve bu konuda süreklilik olması gerekiyor. Sürekliliğin sağlanması için tüm seçenekler belediye tarafından yapılmalı." İstanbul'da 40 bin binanın desteğe ihtiyaç duyacağı söyleniyor"Günümüz toplumunda korku ve panik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Orhun, "Bu korkunun bilince dönüştürülmesi gerekiyor. Umarım bu proje o farkındalığı geri getirir. Sınava herkesin katılması zorunludur. Ayrıca öğretilmelidir. Eğitim çok önemlidir. risk yönetiminden feragat; Kriz yönetimi kurma konusunda kötü örnekler gördük ve yaşadık. Şimdi İstanbul'da 40 bin binanın çökeceği söyleniyor. Bence 40.000 bina iyimser bir rakam. Her binaya 10 arama kurtarma personeli gerektiği düşünülürse yaklaşık 400 bin kişiye ihtiyaç duyulacağını söyledi. Deprem olmadan önce bu 40 bin binanın sayısını azaltmalıyız.”