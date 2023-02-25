Naci Görür o il için alarm verdi: 'Bugün olmazsa yarın' diyerek duyurdu: Milyonları korku sardı!

Deniz Jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki fayların mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Ticaret odası ve borsa üyeleriyle de kentin depreme hazırlığı ve 6.0 ve üzeri büyüklüğündeki bir depremde hasarın en aza indirilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. PROF. DR. NACİ GÖRÜR, BİR İLE İŞARET ETTİ VE UYARDI: “BUGÜN OLMAZSA YARIN DEPREM YARATACAK”
Naci Görür, Türkiye'de depremle ilgili çok eski, insanı ön planda tutmayan, olaydan sonra tamir etmeye odaklı bir stratejinin olduğunu belirtti. Ancak, mevcut hükümetin bu stratejik düşünceyi değiştirmek için inisiyatif aldığını ve depremlerin hasarını meydana gelmeden önce azaltmaya yöneldiğini kaydetti. Bir depremde hasarın en aza indirilmesi ve yıkılmaması için kentin ve bileşenlerinin depreme dayanıklı hale getirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.Prof. Dr. Görür'e göre Türkiye'nin tek gerçek sorunu depremler ve artık halkın kendi hükümetine ve devletine sahip çıkma zamanı. Demokrasinin bu sorunları çözme zamanının geldiğini ve bunun yapılabileceğini belirtti. Bu topraklarda 13 milyon yıldır depremler oluyor ve milyonlarca yıl daha da olmaya devam edecek. Depremleri durdurabilecek bir güç olmadığına göre yapabileceğimiz tek şey, bilim ve teknolojiyi kullanarak depremlerin verdiği zararı en aza indirmektir. Bu, şehirleri depreme dayanıklı hale getirerek başarılabilir. Bu yeni yaklaşıma risk analizi denir ve şehirleri ve bileşenlerini depreme dayanıklı hale getirerek yapılabilir. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirebiliriz. Prof. Dr. Naci Görür, her şeyden önce bir kentin depreme dayanıklı olabilmesi için öncelikle yönetim, insan, altyapı, yapı stoğu, çevre ve ekosistem ile kenti oluşturan ekonomik parametrelerin depreme dayanıklı olması gerektiğini vurguladı.