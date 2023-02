Naci Görür o il için alarm verdi: 'Bugün olmazsa yarın' diyerek duyurdu: Milyonları korku sardı!

“İZMİR GERÇEK ANLAMINDA BİR DEPREM KENTİ”

Deniz Jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki fayların mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Ticaret odası ve borsa üyeleriyle de kentin depreme hazırlığı ve 6.0 ve üzeri büyüklüğündeki bir depremde hasarın en aza indirilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. PRNaci Görür, Türkiye'de depremle ilgili çok eski, insanı ön planda tutmayan, olaydan sonra tamir etmeye odaklı bir stratejinin olduğunu belirtti. Ancak, mevcut hükümetin bu stratejik düşünceyi değiştirmek için inisiyatif aldığını ve depremlerin hasarını meydana gelmeden önce azaltmaya yöneldiğini kaydetti. Bir depremde hasarın en aza indirilmesi ve yıkılmaması için kentin ve bileşenlerinin depreme dayanıklı hale getirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.Prof. Dr. Görür'e göre Türkiye'nin tek gerçek sorunu depremler ve artık halkın kendi hükümetine ve devletine sahip çıkma zamanı. Demokrasinin bu sorunları çözme zamanının geldiğini ve bunun yapılabileceğini belirtti. Bu topraklarda 13 milyon yıldır depremler oluyor ve milyonlarca yıl daha da olmaya devam edecek. Depremleri durdurabilecek bir güç olmadığına göre yapabileceğimiz tek şey, bilim ve teknolojiyi kullanarak depremlerin verdiği zararı en aza indirmektir. Bu, şehirleri depreme dayanıklı hale getirerek başarılabilir. Bu yeni yaklaşıma risk analizi denir ve şehirleri ve bileşenlerini depreme dayanıklı hale getirerek yapılabilir. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirebiliriz. Prof. Dr. Naci Görür, her şeyden önce bir kentin depreme dayanıklı olabilmesi için öncelikle yönetim, insan, altyapı, yapı stoğu, çevre ve ekosistem ile kenti oluşturan ekonomik parametrelerin depreme dayanıklı olması gerektiğini vurguladı.Naci Görür, Türkiye'de beklenen deprem bölgelerine ilişkin öngörülerini paylaşarak, İzmir-Antalya-Muğla arasındaki kıyı şeridi ile Hakkari, Erzincan, Bingöl ve Karlıova'dan duyduğu kaygıyı dile getirdi. Prof. Dr. Görür, İzmir'de de kendi başlarına veya çevredeki depremlerden aktarılan gerilimler sonucu her an depremi tetikleyebilecek canlı fayların bulunduğundan endişe duyulduğunu belirtti. İzmir'in yoğun aktif fay sistemine sahip gerçek bir deprem kenti olduğunu, bugün olmazsa yarın deprem yaratacaklarını vurguladı. Görür, bina stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesinin önemine dikkat çekerek, Sisam depremi sonrası 80 kilometre uzaklıkta 117 kişinin hayatını kaybettiğine işaret etti. Şu anda ODTÜ'den bir ekip ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Hasan Sözbilir gibi değerli jeologlarla işbirliği içinde mikro dokümantasyon çalışması yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarına övgüde bulundu. Mikro dokümantasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra İzmir'in depreme dayanıklı hale getirilmesini önerdi. Binalar 1999'dan sonra yeni yönetmeliklere göre inşa edildiyse, deprem anında insanların güvenle kaçabilmelerini sağlayacağı için yıkılmasından endişe etmenize gerek yok. Prof. Dr. Görür, İzmir'deki yerel belediye ve üniversitelere, ödeyecek parası olsun ya da olmasın insanların evlerini kontrol ettirme çağrısında bulundu. İnsanlar bunu karşılayamıyorsa, hükümet veya belediyenin ücretsiz olarak sağlaması gerektiğini belirtti. Halkın devletten talep ederek deprem odaklı kentsel dönüşüme girmesini ve mümkünse bir Afet Bakanlığı kurularak tüm şehirlerin depreme dayanıklı hale getirilmesini önerdi.