Naci Görür, 'Önemli Uyarı' diyerek paylaştı: Oyunuzu bu kıstasa göre değiştirin!













'EYT’LİLER KADAR OLAMADIK'

'ŞİMDİ DEĞERLENDİRME ZAMANI'

'BU PARTİLERE ASLA OY VERMEYİN'

'VEBALİ ÜSTÜMÜZDE OLACAK'

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesaplarından seçimler ve depremlerle ilgili tüm dikkatleri üzerine çeken bir değerlendirme yaptı. Yer bilimci Prof. Dr. Görür, "Önemli Uyarı" başlıklı paylaşımı ise sosyal medyanın gündemine yerleşti. Prof. Dr. Naci Görür, mesajında ​​şu ifadeleri kullandı;"Hatırlarsanız birçok mektupta ve televizyonda yaptığım konuşmalarda biz halk olarak deprem anında siyasi güvenliğimize sahip çıkmadığımızı, üzerinden bunca seçim geçmesine rağmen sahip çıkmadığımızı, hiçbir seçimde depremde ölmek istemediğimiz için pankart açmadığımızı söylemiştim.Aslında depremin süper politik bir konu olduğunu hatırlıyorum ve şu tavsiyeyi vermiştim: Bu durumda sizin ve çocuğunuzun güvenliğini sağlayacak planı ve projeleri olamayan hiçbir partiye oylarınızı vermeyin diye söyledim. Bunu 6 Şubat depreminden çok önce söylemiştim. EYT'dekiler kadar bile iyi olmadığımızı dile getirdim.Şimdi sınavların zamanı. Bugün yaşanan depremlerin yıkıntıları hala ortada ve canımızın acısı yüreğimizde. 2 ay sonrasında büyük seçim var.Bugün ülke genelindeki şehirlerimizin su yığınlarına dönüşmeyeceği, harabeye dönüşmeyeceği ve insanlarımızın ölmeyeceği “DEPREM DİRENÇLİ ŞEHİRLER” kurma sözü veren partiler görmedikçe, tatmin olana kadar bu partilere oy vermeyin. Grup tercihlerinizi bu kritere göre değiştirin.Aksi bir durumda deprem bölgesinde can veren, acı çeken bütün canlarımızın belası üzerimize çökecek ve eninde sonunda aynı felaketle karşı karşıya kalacağız. Sevgiler.."