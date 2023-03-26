YAŞAM
26 Mart 2023 - 16:15

Naci Görür tek tek sıraladı! İstanbul depremi öncesi bu tedbirleri almayan yanar: Tam 7 madde var

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından herkes deprem tedirginliği yaşıyor. Türkiye genelinde nerdeyse tüm iller de deprem korkusu başladı. Bu illerin başında İstanbul geliyor. Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

YAŞAM
26 Mart 2023 - 16:15
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Naci Görür tek tek sıraladı! İstanbul depremi öncesi bu tedbirleri almayan yanar: Tam 7 madde var


Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası olası büyük İstanbul depremi herkesi korkutuyor. İstanbul’da yaşayanlar tedirgin ve birçoğu şehri Terk etmeye başladılar. Bunun üzerine Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi için açıklamalar yaptı. Detaylar haberimizde…

deprem

İSTANBUL İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ AÇIKLADI. NACİ GÖRÜR, DEPREM ÖNLEMLERİNİ MADDE MADDE SAYDI



Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi için yapılacak olan hazırlıkları maddeleriyle anlattı. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul da yaşayanların fazlalığını ve büyük deprem için nüfusun azaltılması gerektiğini söyledi Görür, alınması gereken tedbirleri yedi maddede halinde sıralayarak, gerektiğinde mevzuat çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Görür, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada yedi maddelik önerisini açıkladı.

İşte Naci Görür'ün önerileri...

deprem

 İSTANBUL’UN DEPREME HAZIRLANMASI: GENEL:

İstanbul ve çevresindeki sanayi kuruluşlarının ve organize sanayi bölgelerinin çoğu Marmara bölgesinden çıkarılmalı, Anadolu'da uygun ortam hazırlanmalı ve buna yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.

İnsanları İstanbul'a çeken yatırımlara son verilmeli ve devlet İstanbul'dan Anadolu'ya göçü hızlandırmalı ve teşvik etmelidir.

İstanbul'da başka yapı ruhsatı verilmeyecek, arazi kullanımı ve yerleşim kısıtlanacak.

İstanbul'un altyapısı ve bina stoğu hızla güçlendirilecek ve depreme dayanıklı hale getirilecek.

Bu çalışmaları engelleyen yasaların yerine yeni yasalar çıkarılmalıdır.

Yapı denetimleri, vatandaşların isteklerine bakılmaksızın Devlet tarafından derhal ve bizzat yapılmalıdır.

Depreme dayanıklı olmayan binalar bizzat devlet tarafından depreme dayanıklı hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. İşinizi yurtiçine taşıyacaksanız uzun vadeli ucuz kredi verilmelidir.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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