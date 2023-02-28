Naci Görür telaşlandırdı! O iki ilde 7.4'lük deprem bekleniyor: Aynı anda olabilir!













Prof. Dr. Naci Görür, 1780'li yıllardaki 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra başka depremin yaşanmadığına dikkat çektiği fay hattının bulunduğu bölgede 7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem beklediğini söyledi. Özellikle İstanbul'da depremin kaçınılmaz olduğunu ve bölgenin sismik bir boşluk olduğunu belirtti. Ayrıca, İzmir'in de riskli bölgeler arasında olduğuna vurgu yaptı. Görür, bu kesimlerde hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de deprem riski taşıyan bölgeler hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Bingöl ve çevresi için Yedisu fayının 1780'li yıllardaki 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra başka bir deprem yaşamadığını belirterek, bölgenin hassas olduğunu ve 7 büyüklüğü üstünde bir deprem olabileceğini söyledi. Ayrıca Erzincan depreminin bu bölgeye stres biriktirmiş olabileceğine dikkat çekti.İstanbul için ise Marmara Denizi'nin kırılmaya mecbur olduğunu ve Adalar fayı, Kumburgaz fayı ve Batı Tekirdağ fayının da beraber ya da ayrı ayrı kırılacağını ifade etti. Bilimsel araştırmaların da bu yönde olduğunu söyleyen Görür, İstanbul'da 7.2 ve 7.4 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini vurguladı. İzmir bölgesinde de deprem riski taşıyan birçok aktif fay hattı olduğuna dikkat çeken Görür, İzmir Körfezi'nde yer alan İzmir fayının ciddi bir fay olduğunu ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebileceğini belirtti. 70 kilometre uzunluğundaki fay hattının, 117 kişinin hayatını kaybettiği 1999 Marmara depremiyle karşılaştırıldığında daha kısa olmasına rağmen daha yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Ayrıca İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fayın bulunduğunu da ifade etti.