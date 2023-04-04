Naci Görür uyku uyutmayacak açıklamayı yaptı! O illerde 7.4'lük deprem bekleniyor: İl il açıkladı







GELECEK DEPREM 9 ŞİDDETİNDE







NACİ GÖRÜR'DEN UYARILAR

İZMİR İÇİN DİKKATLİ OLUN UYARILARI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında ülkemizin gündeminde doğal afetler yer alırken Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı canlı yayın programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki binlerce kişi evsiz kalırken Görür, öyle bir uyarıda bulundu ki uykular kaçtı.Deprem gündemine dair konuşmalar yapılırken Naci Görür, İstanbul depreminde Marmara sahillerinin büyük kesiminin 9 şiddetinde etkileneceği belirtiliyor. Meydana gelen depremlerle beraber Tuzla ve Yeniköy’de 7 şiddetindeki depremin 9 şiddetindeki gibi etkileneceğini belirtilirken 2000 yılında yapılan çalışmalar üzerine Okan Tüysüz, hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda 9 şiddetinde depremin olacağına değindi.3 bölge için önemli uyarılar yapılırken Avrasya ve Anadolu arasında yer alan sınır boyunca Anadolu göreceli Batı'ya gidiyor. Ülkemizin en tehlikeli deprem bölgesi Karlıove ve Yunanistan sınırının olduğu belirtildi. Devamında gelen Doğu Anadolu Fay Hattı Bingöl-Karlıova arasındaki alan akademik bir sorun. Levhanın hareketiyle beraber enerji diğer faylara da transfer edilirken Adana havzasının devamı Kıbrıs'ta sınırlı tutulur.İzmir Körfez'de büyük bir fay hattı olurken İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 üzeride deprem olması için uyarılar geldi. Körfez alanı 70 km olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge üzerinde zayıf zeminden kaynaklı olarak 12-13 aktif fay olduğu belirlendi.