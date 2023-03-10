Nagehan Alçı'dan AK Parti'ye zehir zemberek sözler!













"BU ZULÜMLERE ALKIŞ TUTAN BİR AK PARTİ’DEN YANA OLMAM"

AKP'ye yakınlığıyla tanınan profesyonel gazeteci Nagehan Alçı'nın köşe yazısında yazdığı ifadeler gündem oldu. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere karşılık olarak köşe yazısı yazan Alçı, yazısının başlığını da “Millet İttifakı saflarına mı geçtim?” şeklinde seçti. Nagehan Alçı'nın köşe yazısında yazdığı ifadeler ise şöyle:"Tanju Özcan'ın bir gün önce AK Parti'li bir belediye başkanıyla belediye meclisinde yaptığı tartışmayı sosyal medya hesabından paylaşması üzerine video gündem oldu. Adını bilmediğim bir AK siyasetçi "Nagehan Alçı artık Ulusal Koalisyon saflarına katıldı" dedi. Tanju Özcan ve `Nagehan Alçı bize geldi, bitti. Artık iktidarda olduğumuzu söyledi ve her zamanki nezaketinden uzak bir şekilde benim hakkımda birkaç kelime söyledi. Burada şunu açıklığa kavuşturalım: Tanju Özcan'ın zihniyetinden hiçbir koşulda taraf olamam ve olamam. Tanju Özcan'a asla gitmem, gidemem. Tanju Özcan gibilerin yanında yer alırsam kendime ihanet etmiş olurum."Alçı, AKP'yi eleştirdiği yazısını şöyle noktaladı: "Tanju Özcan'la nasıl bir AK Partili konuşur? AK Partililer ne derse desinler, nasıl bir AK Parti'li olduğunu bilmiyorum. Osman Kavala ve Hakan Altınay'a yapılan zulmü meşrulaştıran otoriter-totaliter bir AK Parti mensubu mu? Yoksa bizzat görüştüğüm, bu mahkeme skandallarından gerçekten rahatsız olanlar ve maalesef sessiz kalan AKP'liler mi? AKP üyeleri festival ve konser yasağını memnuniyetle karşılıyor mu? Yoksa bizzat AKP'liler bunları kaymakamların müdahalesi olarak görüp rahatsız mı oluyorlar? Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağını destekleyen AK'lilerden biri mi? Yoksa deli AK'lilerin yaptığı bir yargı darbesi miydi? Osman Kavala, Hakan Altınay gibi parlak insanlara zulmeden, festival ve konserleri yasaklayan, muhaliflerine siyasi yasaklar uygulayan, kabul ettiklerinde militarist söylem ve açılımlar getiren bir siyasi fraksiyonun parçası olamam. Türkiye'yi AB üyesi yapmaya kararlı AK Parti'yi destekliyorum. Ben bu vahşete sıcak bakan bir AK Parti'nin yanında olamam, olamam. Tanju Özcan'ın tarafını tutmayacağım. Yani AK Parti'nin "Nagehan Alçı sizin tarafınıza taşındı" sözü çöplüktür. Ama mevcut diktatörlüğün ve kurulu düzenin bir parçası olamam."