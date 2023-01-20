Nagihan Karadere geri vites yaptı! Acun Ilıcalı'ya ağzına geleni saymıştı: Bu sözler çok konuşulacak!







KANSERE YAKALANAN NAGİHAN KARADERE, ACUN ILICALI'DAN ÖZÜR DİLEDİ!







"ALLAH BİR DAHA DÜŞÜRMESİN"

ACUN LICALI'DAN SERT YANIT

"KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Sevilen reality şov Survivor'ın sunucusu Acun Ilıcalı ile programda üç kez yarışan eski milli sporcu Nagihan Karadere arasındaki gerilimde yeni bir gelişme olduğu ortaya çıktı. Habere göre, geçtiğimiz günlerde ikili arasında sert sözler sarf edildi ve Nagihan'ın kanser olduğu ortaya çıktı. Bu kısa özetten, Nagihan'ın açıklamasının ne olduğu veya gerginliğin tam olarak ne olduğu belli değil.Survivor All Star 2022'de altıncı sırada yer alan Nagihan Karadere, üçüncü kez kürek çekmek zorunda kalmasından dolayı hayal kırıklığını dile getirdi. Artık parkurun kurulmamasını ve kimsenin puan uğruna kolunu, bacağını veya Aşil tendonunu parkurda bırakmak zorunda kalmamasını dilediğini söyledi. Ona göre oyun artık sadece SMS oylamasından ibaret. Tüm zorlukları ve rotayı aştılar, ancak SMS oylamasında kaybettiler. Kısacası sahada kazandılar ama masada kaybettiler.Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı'nın galibiyetiyle ilgili hayal kırıklığını dile getiren Nagihan Karadere, sonuçtan dolayı şoke olduğunu ve çok üzüldüğünü söyledi. 38 yaşında, kalbini ve ruhunu yarışmaya koyan ve kimsenin tahmin edemeyeceği bir macera yaşayan bir kadın olduğunu söyledi. Böyle bir sonucu beklemediklerini, son derece zorlu bir yolculuğu geride bıraktıklarını söyledi. Kendilerinden ne beklendiğini öğrendiklerini ve bir daha böyle bir hayal kırıklığı yaşamayacaklarını umduklarını söyledi.Acun Ilıcalı, yeni sezon başlamadan önce TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında Nagihan'ın eleştirilerine yanıt verdi.Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sorulduğunda Nagihan Karadere, sağlığıyla ilgili üzücü bir gelişme ortaya koydu. "Bir ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Ailemin haberi bile yoktu, bugün öğrendiler, anneme söyledim" bugün. Lütfen benim için dua edin."