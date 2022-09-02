YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:45

Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Karaman'da Başladı

Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Karaman’da başladı.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:45
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Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Karaman'da Başladı


Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Karaman'da başladı.


Türkiye Halter Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Merkez Spor Salonu'nda başladı. Türkiye Şampiyonası için açılış seremonisi düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte bayrak geçişi yapıldı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, burada yaptığı konuşmasında, yapılan Bu sayede organizasyonların sporcuların ülkemizi ilerleyen zamanlarda onurlu, şerefli ve başarı ile temsil etmesi için yapılan çalışmalar olduğunu söyledi.




Federasyon başkanlığı seçimlerinin ardından birçok şampiyonaya imza attıklarını izah eden Ünlü, "Büyükler, gençler, yıldızlar, yıldızlar Avrupa şampiyonaları, Akdeniz Oyunları gibi büyük organizasyonları sporcularımız ve antrenörlerimiz büyük çaba ve gayretleri sayesinde büyük bir performansla sayısız madalyalarla kapattık. Burada yapılan şampiyonaya katılan kulüp sayımız 71, erkek sporcu sayımız 277, kadın sporcu sayımız ise 207'dir. Böylesi büyük bir katılımın olduğu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.


Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da büyük bir başarıya imza atan ve hayatı boyunca birçok dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanan Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle andı. Akkoyun, Naim Süleymanoğlu'nun, dünyada bir daha kırılması zor rekorlarıyla, azmi, gayreti ve milli duruşuyla her sporcunun örnek alması gereken bir kahraman olduğunu aktardı. Sporun, rekabet ile birlikte dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın öne çıktığı bir alan olduğunu altını çizen Akkoyun, şunları kaydetti:



"Burada gerçekleştirilecek spor faaliyetleri ve müsabakaların, önümüzdeki günlerde ve yıllarda, ülkemizin ülke dışında gururla temsil edilmesine ve büyük başarıların kazanılması vesile olacağına eminim. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Nurcan Taylan gibi oldukça verimli geçiren bir sporcu olacağınıza ve ülkemize madalyalar getireceğinize yürekten inanıyorum. Bizim sporcularımız gayretli, yürekli ve her daim başarılıdır. Bu düşüncelerle Şampiyona'nın hayırlı olmasını diliyorum."


Konuşmaların ardından dün ve bugün öğleden önce yapılan bireysel yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.


Şampiyona 4 Eylül Pazar günü yapılacak olan kulüpler kategorisi müsabakalarıyla sona erecek.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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