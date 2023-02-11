Nakit arayanlar bu destek size: PTT'ye kimliği ile giden o miktarı şartsız alacak!

Ev hanımı olan kadınların nakit sıkıntısının giderilmesi için PTT tarafından 40 bin TL ödeme yapılacağına dair bir duyuru geldi. Peki PTT ev hanımları nasıl kredi çekebilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PTT EV HANIMLARINA ŞARTSIZ KREDİ VERİYOREv hanımlarının nakit ihtiyacını karşılayabilmesi için PTT tarafından yeni bir kampanyaya imza atıldı. Normal şartlarda bir vatandaşın kredi çekebilmesi için en önemli şartlardan biri kredi notunun 1200 üzerinde olması olarak belirlenir. Ancak bunun yanında müşteriye farklı şartlar da sunulur. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu şartlardan biri eksik bile olsa istedikleri krediyi çekememe durumlarıyla karşılaşırlar.
PTT tarafından ev hanımları için yapılan kredi kampanyasına göre kredi çekecek ev hanımları için herhangi bir şart sunulmayacak. Ev hanımlarının nakit ihtiyacını karşılayabilmeleri için başvuruda mağduriyet yaşanmaması için böyle bir kampanya oluşturulduğu öğrenildi. Ev hanımları için düzenlenen kredi kampanyasına göre alınan kredi 3 ay ertelemeli ve 120 ay vadeye kadar vadeli olarak düzenlendi.