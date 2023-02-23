Nakit derdi çekene indirimli faizli ihtiyaç kredisi! Düşük faiz ve kolay geri ödeme ile 100 bin TL destek kredisi için acele edin

Uygun indirimli faiz ile nakit ödemeler gerçekleştirilecek. Başvuru şartları belirlendi. Başvuru şartlarına uyan vatandaşlara kredi imkanı sunuldu. Başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuruda bulunabilecek? Kaç aya varan taksit imkanı sunuldu? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BANKADAN 100.000 TL NAKİT DESTEK!Bankalar kredi kampanyaları ile birbirleriyle yarış içerisindedirler. Önemli olan kısımlardan biri uygun faiz ve geri ödemede kolaylık sağlanmasıdır. Denizbank yeni kampanyasıyla vatandaşa kolaylık sağladı. Kampanyasıyla büyük fırsat imkanı sunan Denizbank vatandaşların dikkatini çeken kampanyalar arasında olacaktır. Nakit destekte faiz indiriminde bulunuldu.
Sağlık, temel ihtiyaç, eğitim vb. için çekilecek ihtiyaç kredisi Denizbank tarafından kampanya kapsamında sunuldu. 36 aya varan taksit imkanı sağlandı. Uygun faizlerle ve kolay geri ödeme imkanlarıyla %1,79 kredi sağlanmıştır. Denizbank'ın kampanya ile ilgili açıklaması ise şu şekilde oldu: “%1.79’dan başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisine kolayca başvurabilir, 36 aya varan taksitlerle kredinizi kullanabilirsiniz. Üstelik kredinizi evraksız İnternet Bankacılığı'ndan hemen veya nüfus cüzdanınızla size en yakın DenizBank Şubesi’nden kullanabilirsiniz.” Aldığınız kredinin miktarına göre vade ve faizler belirlenmiş olacaktır. Geri ödemelerde ise belirttikleri üzere kolaylık sağlanacaktır. 3.000 TL krediye %1,79, 10.000 TL krediye %2,19, 100.000 TL krediye %2,65 faiz oranlarıyla kredi kampanyasında bulunuldu. Denizbank vade seçenekleri ise şu şekildedir: 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade, 50.000 - 100.000 TL arasında 24 ay vade, 100.000 TL ve üzeri 12 ay vade imkanı sunulmuştur.