Nakit derdinin dermanı bu bankada! Tek kuruş faiz almadan 10.000 TL verecek!

Yapı kredi
müşterileri, mobil uygulama kullanarak 10000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avansından yararlanabilir. Bankanın kampanyalarından anında haberdar olmak için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz ve fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
O BANKADAN FAİZSİZ KREDİ İMKÂNI! 10000 TL FAİZSİZ KREDİ FIRSATI İÇİN BAŞVUR
Yapı Kredi, müşterilerinin cebindeki gülüşü göz önünde bulundurarak fırsatlar sunuyor. Yapı Kredi bankası, faizsiz kredi veren bankalar arasına katıldı. Banka, 10 bin TL'ye kadar yüzde 0 faiz oranı uygulayacağını açıkladı. 1 Mart 2023 tarihinde başlayan bu fırsat, 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek. Müşteriler, bu haberi duyanlar Yapı Kredi'den nasıl faizsiz kredi çekebileceklerine dair araştırmalarına başladılar. İşte Yapı Kredi faizsiz kredi detayları... Yapı Kredi müşterisi olun ve 10000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans fırsatından yararlanın. Mobil uygulama üzerinden duyuruyu bulun ve başvurunuzu yapın. Başvurular için müşterilerin 15 gün içinde harekete geçmeleri gerekmektedir, aksi takdirde hak kaybı yaşayabilirler. Faizsiz kredi kullanan müşterilere 10 bin TL için 6 ay'a kadar vade uygulaması yapılacak.
YAPI KREDİ’DEN FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ
Herkes zaman zaman kredi çekme ihtiyacı duyar. Ancak kredilerin faizleri uzun soluklu bir borç yükü oluşturabilir. Yapı Kredi, müşterilerine bu sorunu çözmek için faizsiz kredi fırsatı sunuyor. 0 faizle kredi veren bankalar arasına katılan Yapı Kredi, 1000 TL'ye kadar yüzde 0 faiz oranı uyguluyor. Başvuru işlemi kısa sürede tamamlandığında, Yapı Kredi faizsiz kredinizi hemen hesabınıza tanımlar. Eski ya da yeni müşteri olmanız önemli değil, sadece Yapı Kredi'yi tercih edin ve mobil uygulama üzerinden işlemlerinizi yapın. 1000 TL krediniz faizsiz 6 ay vadeli olarak hesabınıza tanımlanır ve ilk ödemeniz 1666 TL olacaktır.