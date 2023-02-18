Nakit haberi ilaç gibi gelecek! O banka bankamatik kartınıza 30 bin TL ödeme yapacak! İhtiyaç sahipleri nakit sorununu hemen çözecek...

Denizbank, paraya sıkışan vatandaşlar için yeni bir kampanya açıkladı. O kampanyaya göre başvuruda bulunan vatandaşlar uygun oranlı faizlerle kredi alabilecekler. Bankamatik kartı ile 30 bin lirayı bulan kredi almak mümkün. Bunun için gereken şartlara uymak gerekiyor.
Başvuru şartları
Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 18 yaşını doldurmuş olmalı. Türk vatandaşı olan bireyler ise gelir belgesi olmadan kampanyadan yararlanabilecekler. Vatandaşlar, bankamatik kartlarının banka üzerinde olması durumunda gelir belgesi olmadan kredi talep ediyorlarsa banka müşterisi olmaları durumunda uygun faiz ile kredi alabilir ve ödeme yapabilirler.