Kredi
18 Şubat 2023 - 12:30

Nakit haberi ilaç gibi gelecek! O banka bankamatik kartınıza 30 bin TL ödeme yapacak! İhtiyaç sahipleri nakit sorununu hemen çözecek...

Nakit paraya acil ihtiyaç duyan vatandaşlara müjde! 30 bin lirayı bulan kredi almak mümkün! İşte detaylar...

Kredi
18 Şubat 2023 - 12:30
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Nakit haberi ilaç gibi gelecek! O banka bankamatik kartınıza 30 bin TL ödeme yapacak! İhtiyaç sahipleri nakit sorununu hemen çözecek...
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Denizbank, paraya sıkışan vatandaşlar için yeni bir kampanya açıkladı. O kampanyaya göre başvuruda bulunan vatandaşlar uygun oranlı faizlerle kredi alabilecekler. Bankamatik kartı ile 30 bin lirayı bulan kredi almak mümkün. Bunun için gereken şartlara uymak gerekiyor.

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Başvuru şartları



Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 18 yaşını doldurmuş olmalı. Türk vatandaşı olan bireyler ise gelir belgesi olmadan kampanyadan yararlanabilecekler. Vatandaşlar, bankamatik kartlarının banka üzerinde olması durumunda gelir belgesi olmadan kredi talep ediyorlarsa banka müşterisi olmaları durumunda uygun faiz ile kredi alabilir ve ödeme yapabilirler.

Vatandaşlar nasıl başvuru yapacak?

Başvuru yapmak için şubelere gitmek şart değil. Vatandaşların krediyi aynı gün içinde kullanmaları mümkün kılınan bu kampanyaya SMS ile başvuru yapabilirsiniz. Cebimde kredi fırsatından yararlanmak için 3280'e TC kimlik numaranız ve doğum tarihinizi yazarak gönderebilirsiniz. Denizbank hesabı olanlar kredi başvurusunda bulunduktan sonra ihtiyaç kredisine başvurur ve başvuruları onaylanırsa kredi vatandaşların hesaplarına yatırılacaktır. SMS ile başvuru yapanların banka müşterisi olmaları halinde mobil uygulamalar aracılığıyla kredi ödemeleri tamamlanır.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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