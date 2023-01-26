Kredi
26 Ocak 2023 - 07:45

Nakit ihtiyacı olan emekliler dikkat! Haber az önce geldi! Denizbank ve Akbank emekliye özel düşük faizli ihtiyaç kredisi verilecek!

Acil nakit paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için bankalar tarafından hazırlanan kampanyalar hız kazanmaya devam ediyor. Özellikle emeklilere yönelik 30 bin ile 50 bin TL arası değişen kredi paketleri vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Kredi
26 Ocak 2023 - 07:45
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Nakit ihtiyacı olan emekliler dikkat! Haber az önce geldi! Denizbank ve Akbank emekliye özel düşük faizli ihtiyaç kredisi verilecek!


Her geçen gün daha fazla banka emekliler için özellikle düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi açıyor. Özellikle 30.000 TL ile 50.000 TL arasında değişen ihtiyaç kredisi almak isteyen emekliler için yeni başvurular açıldı.

Denizbank ile Akbank tarafından yapılan bir açıklamada emekli vatandaşlara özel kredi paketi hazırlandığı bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca kredi paketi ile detayların da paylaşıldığı duyuruldu.



Denizbank ve Akbank emekliye özel düşük faizli ihtiyaç kredisi

EMEKLİLERE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Denizbank ile Akbank, banka düşük faizli kredi kampanyaları başlattıklarını duyurdu. Emekli maaşı alan vatandaşların kampanyalardan yararlanabilmeleri için maaşlarını bu bankalara yatırmaları gerekiyor. Bu kredinin maaş müşterilerine özle olduğu yapılan açıklamanın detayında yer alıyor.

Başvuruların online olarak yapılabileceği de aktarıldı. Bankaya gitmeyi tercih ederseniz mesai saatleri içinde de başvurabilirsiniz. Başvuru sahibi bankadan olumlu sonuç alırsa, ödeme anında nakit olarak hesaba yatırılacaktır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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