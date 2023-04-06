Nakit ihtiyacı olan o bankanın yolunu tutacak! Faizsiz 10.000 TL para ödenecek: 30 Nisan'a kadar süreniz var

Nisan ayı itibarıyla ekonomik zorluklar ve hizmet fiyatlarındaki artışlar sebebiyle nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda bankaların sağlayabileceği avantajlı fırsatları araştırıyorlar. Bu doğrultuda, kendi bütçelerine uygun kampanyaları tespit etmeye çalışıyorlar. Bankaların avantajlı fırsatları sunabileceği beklentisiyle hareket eden vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi bütçelerini rahatlatmak ve bayram alışverişlerini daha konforlu bir şekilde yapmak için bankaların nisan ayı kampanyalarını yakından takip ediyorlar. Yapı kredi Bankası, yeni müşterilerine özel bir finansman kampanyası düzenlediğini açıkladı ve ilgili detayları aktardı.
YAPI KREDİ'DEN NİSAN AYI FIRSATI
Yapı Kredi Bankası, özel bankacılık sektöründe öne çıkan bir isim olarak, tüketici ihtiyaçlarını gözeterek kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Nisan ayıyla birlikte başlattığı yeni kampanyalarıyla, mevcut müşterilerinin yanı sıra yeni müşterilerin de taleplerine cevap veriyor. Çeşitli kategorilerde düzenlenen kampanyaların yanı sıra, nakit ihtiyacı olan tüketiciler için özel bir finansman ürünü geliştirdiğini de duyurdu. Yapı Kredi Bankası'nın geliştirdiği yeni finansman ürünü, sadece yeni müşteriler için geçerli olacak ve 10 bin TL'ye kadar nakit avans desteği sağlayacak. Bu sayede, nakit sıkıntısı çeken tüketicilerin acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir çözüm sunulmuş olacak.
YENİ MÜŞTERİLERE SIFIR FAİZ!
Yapı Kredi Bankası, yeni müşterileri için hazırladığı nakit avans kampanyasında sıfır faiz avantajı sunuyor. Banka, kampanya kapsamında müşterilerine 10 bin TL'ye kadar nakit avans desteği sağlayacak ve bu tutar için faiz uygulamayacak. Ayrıca, müşterilerine 6 aya kadar vade seçeneği sunacak. Yapı Kredi Bankası, kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin 30 Nisan tarihine kadar Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti. Başvuruların onaylanmasının ardından, müşteriler hemen nakit avanslarını kullanabilecekler.
FAİZSİZ NAKİT AVANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yapı Kredi Bankası, yeni müşterilere özel olarak düzenlediği faizsiz nakit avans kampanyasına başvuruların 30 Nisan tarihine kadar bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılması gerektiğini belirtti. Yeni müşteri statüsüne erişen tüketiciler, 15 Mayıs tarihine kadar yine mobil uygulama üzerinden avans başvurusunda bulunabilecekler.