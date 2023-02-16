Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 28 Şubat'a kadar başvurun! Son tarih yaklaşıyor hemen başvuru yapın, bu fırsatı kaçırmayın!

Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına Ziraat Bankası yeni bir kampanya duyurdu. Bu kampanya kapsamında koşulsuz 50 bin TL kredi ödemesi sağlanacak. Tek yapmanız gereken Ziraat Bankası müşterisi olmak ve kredi başvurusunun onaylanmasını beklemek. Son başvuru tarihi 28 Şubat. Kampanyadan yararlanabilmek için elinizi çabuk tutun. İşte kampanyanın detayları...
ZİRAAT BANKASI KOŞULSUZ 50.000 TL KREDİ SAĞLIYOR!
Ülkedeki ekonomik belirsizlik ve enflasyon sebebiyle vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İşte bu yaşananların ardından Ziraat Bankası 50 bin TL ihtiyaç kredisini koşulsuz olarak vereceklerini duyurdu. Gelir belgesi istemeyen Ziraat Bankası, vatandaşlara 50 bin TL kredi sunmaya hazır. Uygun faiz oranlarıyla sunulan kredi kampanyasının son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğu duyuruldu.
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası'nın başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle Ziraat Bankası müşterisi olması gerek. Eğer Ziraat Bankası müşterisi değilseniz tek yapmanız gereken Ziraat Bankası şubesine giderek yeni müşteri kaydı oluşturabilirsiniz. Ya da internet bankacılığı veya mobil bankacılık aracılığıyla başvuru yaparak dakikalar içinde Ziraat Bankası müşterisi olabilirsiniz. Daha sonrasında ihtiyaç kredisi başvurunuzu yaparak başvurunun onaylanması için beklemeniz gerekmektedir. Başvurunuz, gün içerisinde hızla cevap verilerek onaylanır. Ziraat Bankası hesabınıza onaylanması durumunda krediniz yatırılır. Bu krediyi yine aynı gün ATM'lerden çekerek kullanabilirsiniz.