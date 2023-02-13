Nakit ihtiyacı olana Akbank'tan faizsiz nakit para! Hemen başvurun 10.000 TL'yi alın!

Akbank'ın yeni kampanyası, faizsiz kredi ödeme imkanı sunan büyük bir fırsattır. Bu kampanya, ihtiyacı olanlar için çok önemli bir seçenek haline gelmektedir. Ayrıca, ihtiyaç kredisi yanında nakit avans seçeneği de mevcuttur. Kampanyaya katılmak için şartları dikkatli bir şekilde inceleyin ve gereken adımları atın. 10 bin TL'nin nasıl kolayca size ulaşabileceğini öğrenmek için Akbank'ın resmi web sitesini veya şubelerini ziyaret edin.
Akbank Faizsiz Ödeme Nasıl Olacak?
10 bin TL Sıfır Faiz Detayı!
Akbank, 10 bin TL'ye kadar ihtiyacınız olan nakit avansı faizsiz verme fırsatı sunuyor. 6 aya kadar vadeli ödeme imkanı ile sadece nakit avansınızı ödeyeceksiniz. Bu özel kampanya, 28 Şubat 2023 tarihine kadar başvuru yapmanızı gerektiriyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi ve detaylı şartlar için Akbank'ın resmi internet sitesine bakabilirsiniz. Ayrıca, ilk defa Akbank müşterisi olanlar veya Akbank Mobil uygulamasını indirip kaydedenler özel sürprizler bekleyebilir ve Axess veya Wings kredi kartı başvurusu yapabilirler.