Nakit ihtiyacı olana bayram öncesi okkalı ödeme! O bankalardan flaş karar çıktı: Sadece 4 gün kaldı

Devlet, özel ve katılım bankaları Ramazan Bayramı'na özel ihtiyaç kredisi kampanyalarını başlattı. Kışın sonuna denk gelen Mart ayı boyunca geçerli olan kampanyalar ile birlikte bankalar, müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. İhtiyaç kredisi kampanyalarıyla birlikte nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, bankaların sunduğu avantajlı fırsatlardan yararlanabilirler.
Yeni bilgilere göre bahar aylarına özel olarak düzenlenen 2023 Mart ihtiyaç kredisi kampanyaları hız kazandı. Özel bankalar, küçük tutarlarda %0 faiz uygulaması yaparken, Akbank ve İş Bankası da müşterilerine cazip fırsatlar sunuyorlar. Örneğin, 10.000 TL ihtiyaç kredisi için yüzde 0 faiz seçeneği ile aylık ödeme periyodu 885 TL olup yalnızca bir taksi tutarına denk geliyor. Devlet bankaları da Mart sonunda ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurdu ve faiz oranlarını sabit tuttu. Konut kredisi için faiz oranı 1.29, ihtiyaç kredisi için ise 1.59 olarak belirlendi. Başvurular, internet bankacılığı veya sms yoluyla yapılabiliyor. Özel bankalar ise 10.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.