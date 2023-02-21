Türkiye ekonomi Bankası Faiz Oranlarını Düşürdü! 10 Bin TL'ye Kadar 3 Ay Ertelemeli kredi Desteği Sunuyor! Ay sonlarında artan masraflar yüzünden maddi sıkıntı yaşayan tüketiciler, bütçelerine destek olacak seçenekler aramak için bankaları yakından takip ediyor. Ancak, yükselen enflasyon ve diğer ekonomik faktörler nedeniyle yüksek faiz oranlarıyla karşılaşan tüketiciler, bankalardan istedikleri desteği alamıyorlar. Bu durumda Türkiye Ekonomi Bankası, faiz oranlarını düşürerek 10 Bin TL'ye kadar olan kredi taleplerine 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunarak tüketicilere bir soluk alma fırsatı sağlıyor. Tüketicilerin artan borçları ve diğer masraflar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği günümüzde, Türkiye Ekonomi Bankası, bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayarak özel bir kredi kampanyası başlattı. Yüksek faiz oranları ile müşterilerinin zor durumda kalmasına izin vermeyen banka, potansiyel müşterilerine yönelik olarak sunduğu kampanya detaylarını açıkladı.
Kredi
21 Şubat 2023 - 00:30
Nakit ihtiyacı olana dev kampanya! 10.000 TL'yi şimdi al Mayıs'ta öde!
Tüketicilerin artan borçları ve diğer masraflar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği günümüzde, Türkiye Ekonomi Bankası, bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayarak özel bir kredi kampanyası başlattı. İşte vatandaşın yüzünü güldüren kampanyanın detayları...
Kredi
21 Şubat 2023 - 00:30