Kredi
21 Şubat 2023 - 00:30

Nakit ihtiyacı olana dev kampanya! 10.000 TL'yi şimdi al Mayıs'ta öde!

Tüketicilerin artan borçları ve diğer masraflar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği günümüzde, Türkiye Ekonomi Bankası, bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayarak özel bir kredi kampanyası başlattı. İşte vatandaşın yüzünü güldüren kampanyanın detayları...

Kredi
21 Şubat 2023 - 00:30
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Nakit ihtiyacı olana dev kampanya! 10.000 TL'yi şimdi al Mayıs'ta öde!
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Türkiye ekonomi Bankası Faiz Oranlarını Düşürdü! 10 Bin TL'ye Kadar 3 Ay Ertelemeli kredi Desteği Sunuyor! Ay sonlarında artan masraflar yüzünden maddi sıkıntı yaşayan tüketiciler, bütçelerine destek olacak seçenekler aramak için bankaları yakından takip ediyor. Ancak, yükselen enflasyon ve diğer ekonomik faktörler nedeniyle yüksek faiz oranlarıyla karşılaşan tüketiciler, bankalardan istedikleri desteği alamıyorlar. Bu durumda Türkiye Ekonomi Bankası, faiz oranlarını düşürerek 10 Bin TL'ye kadar olan kredi taleplerine 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunarak tüketicilere bir soluk alma fırsatı sağlıyor.

Tüketicilerin artan borçları ve diğer masraflar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği günümüzde, Türkiye Ekonomi Bankası, bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayarak özel bir kredi kampanyası başlattı. Yüksek faiz oranları ile müşterilerinin zor durumda kalmasına izin vermeyen banka, potansiyel müşterilerine yönelik olarak sunduğu kampanya detaylarını açıkladı.



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TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI’NDAN TAKSİT ERTELETEN KREDİ KAMPANYASI

Türkiye Ekonomi Bankası, tüketicilerin maddi zorluklarla karşılaştığı dönemde onlara destek olmak için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kapsamda faiz oranlarını düşürdüklerini açıklayan banka, borç ödemelerinde 3 aya kadar taksit erteleme seçeneği sunacak.

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Türkiye Ekonomi Bankası, yeni kredi kampanyası ile tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik destek sunuyor. Kampanya kapsamında taksitler 3 aya kadar ertelenebiliyor ve kredi üst limiti başvuru sahibinin bankacılık performansına göre belirleniyor. Banka, yüzde 1,64 başlangıç faizi ile 36 aya kadar taksit imkanı sunduğunu açıkladı.

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TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI KREDİ KAMPANYASI TAKSİTLERİ NE KADAR?

Türkiye Ekonomi Bankası’nın yeni müşterileri için sunduğu tüketici kredisi kampanyası için örnek hesaplama tabloları oluşturuldu. Banka, ilgili hizmetine ilişkin maliyet tablosunu açıkladı:

Kredi miktarının 10 bin TL olacağı,

Vade sayısının 12 ay olacağı,

Faiz oranının %1,64 olacağı,

Taksit tutarının 395 TL olacağı

Kredi tahsis ücreti: 55 TL olacağı belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI KREDİ KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Ekonomi Bankası, başlangıç faizi yüzde 1,64 olan ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuruların banka şubeleri, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni müşteriler, çeşitli kanallar aracılığıyla başvuruda bulunabilecekler.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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