Finans
02 Şubat 2023 - 11:30

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bankaların faizleri o tarihte dip yapacak! Ünlü isim tarihi günü açıkladı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden krediler ile ilgili uzman isimlerin açıklamalarını takip ediyor. Peki İslam Memiş banka faizleri ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
02 Şubat 2023 - 11:30
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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bankaların faizleri o tarihte dip yapacak! Ünlü isim tarihi günü açıkladı
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Bankalar müşterilerinin düşük faizli kredi çekmesi için kampanya düzenlemeye devam ediyor. Konu ile ilgili uzman isimler de insanları uyarmak için açıklamalarına devam ediyor. Peki İslam Memiş banka faizleri ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN FAİZ AÇIKLAMALARI

İslam Memiş sene başından itibaren bankalar arasında bir rekabet başladığını ve bunun da faizlerin düşmesine sebep olarak vatandaşın işine yarayacağını söyledi. İslam Memiş faiz oranlarının düşmesiyle kredi limitlerinin de artacağını, ihtiyaç ve taşıt, konut kredileri için biraz daha beklemenin doğru olacağını, Şubat ayının sonlarına gelindiğinde kredi faiz oranlarında büyük bir düşüş olabileceğini söyledi. Özellikle de kamu bankaları devletten aldıkları destekle birlikte faiz oranlarında daha da düşmeye gidebilecek. Memiş'e göre kredi ihtiyacı olan vatandaşın biraz daha beklemesi daha doğru olacak.



İslam Memiş Banka Faizi Açıklamaları

İSLAM MEMİŞ ALTIN AÇIKLAMALARI

İslam Memiş altın ile ilgili de açıklamalarını sürdürüyor. Özellikle seçim öncesinde 6'lı masanın adayını belirlemesinden sonra altın fiyatlarında değişiklik olacağını söyleyen İslam Memiş, özellikle de 15 Şubat tarihinden itibaren gram altında büyük bir yükseliş beklediğini söyledi. Memiş, altın yatırımcılarının bu tarihe kadar beklemesi gerektiğini ve altın alacak vatandaşın da bu tarihten önce altınlarını alması gerektiğini belirtti. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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