Nakit ihtiyacını silip süpüren fırsat! O şartı taşıyanlar 10.000 TL birden alacak!







DEPREMZEDELERE 10 BİN TL YARDIM ÖDEMESİ







Deprem felaketi sonrasında evsiz kalan binlerce vatandaş üzerine devlet yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem 11 ili yakından etkilerken binlerce insan hayatını kaybederken geride kalanlar ise evsiz kaldı. Yardım desteği, depremzedelerin en azından maddi açıdan rahatlamasına yardımcı olacak.AFAD, depremzedeler için 10 bin TL yardım ödemesi yapacağını duyururken e devlet üzerinden kolaylıkla sorgulama yapılabileceği açıklandı. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak vatandaşlar sorgulama işlemini tamamlayabilir. Hane başına yapılacak olan 10 bin TL'lik nakit destekler IBAN numaralarına eksiksiz olarak yatırılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 bin TL destek yardımlar için orta ve hafif hasarlı binalarda oturan vatandaşlara yapılacağı bilgisini verdi. Yapılan maddi yardımlarla depremzedelerin rahatlaması amaçlanıyor.