Kredi
17 Mart 2023 - 15:45

Nakit ihtiyaçlarının çözümü o bankada! Cüzdanları para dolduracak kredi paketi duyuruldu: 90 gün tek kuruş ödeme yok!

Bankalar müşterileri için kampanyalar oluşturmaya devam ediyor. Avantajlı kredilerle hem bünyesinde var olan müşterilerine hem de daha fazla müşteri çekebilmek için çalışmalar yapılıyor. Yeni haber ise Akbank'tan geldi. Detaylar haberimizde.

Kredi
17 Mart 2023 - 15:45
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Nakit ihtiyaçlarının çözümü o bankada! Cüzdanları para dolduracak kredi paketi duyuruldu: 90 gün tek kuruş ödeme yok!
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Akbank avantajlı kredi fırsatlarını vatandaşa sundu. Acil nakit ihtiyacı olan kişiler için 3 ay ertelemeli kredi fırsatı herkesi sevindirdi. Müşterisi olan ya da olmayan herkes yararlanabilecek. Kredi fırsatının ayrıntıları yazının devamında.

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AKBANK'TAN YENİ KREDİ



Ekonomik şartların git gide zorlaşmasıyla vatandaşlar kredilere başvurmak zorunda kalıyor. Bankalar da müşterilerini memnun etmek adına ve yeni müşteri kazanmak için de kredi fırsatları hazırlıyor. Her banka kredi fırsatı hazırlıyor ve vatandaşa sunuyor. Akbank da bu amaçla ihtiyaç kredisi fırsatını sundu. Müşterilerine 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi sunuyor. İhtiyaç kredisi, Akbank şubesinden, telefon şubesinden, Akbank Direkt ya da Akbank Mobil uygulama üzerinden alınabilir. Aynı zamanda banka uygun görmediği hallerde başvuruları reddetme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca kampanyayı durdurma, değişiklik yapma hakkının da bankada olduğu açıklandı.

Kredi fırsatının limitleri ise şu şekilde belirlendi;

- 50.000 TL ve altındaki kredilerin vade limiti 36 ay,

-50.000 TL - 100.000 TL arasındaki kredilerin vade limiti 24 ay,

-100.000 TL'de fazla olan kredilerin vade limiti 12 ay olarak belirlendi.

İlk ödemelerin en fazla 92 gün ertelenebileceği açıklandı. Normal taksit ödemelerinin ise bir sonraki aydan sonra başlayacağı açıklandı. Ayrıca kredi tahsis ücreti, kredi tutarının binde 5'i kadarıdır ve % 10 oranında BSMV tahsil edilir.

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KREDİ BAŞVURULARI NASIL OLACAK

Akbank'ın sunduğu kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler TC kimlik kartı numaralarıyla ve cep telefon numarasıyla kredimakbankta.com sayfasından yararlanabilecek. Başvurusunu yapan vatandaşlara bilgilendirme sms ile iletilecektir. Aynı zamanda krediden yararlanmak isteyen fakat Akbank müşterisi olmayanlar ise Akbank şubesine gitmek zorundalardır. Akbank müşterisi olmayan ve krediden yararlanmak isteyenlerden istenilen belgeler:

-Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopi ve aslı,

-Adres bilgisi için gerekli belge,

-Gelir belgesi veya maaş bordrosu,

-Özel sektöre çalışanı olan kişilerin SGK hizmet döküm belgesi.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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