Nakit para arayan emeklilere can suyu! 0.59 faizle tüm ihtiyaçlarınız karşılanacak

Türkiye'nin köklü bankası olan Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını. 0.50 faizli kredi imkanı sunan banka emeklilere can suyu olacak nakit desteğini verdi. Fakat bu kredinin verileceği kişiler uzun zamandır çalışma hayatında olanlar veya emekli olan kişilerin olması gerekir. Ziraat Bankası'nın son zamanların görülmemiş en uygun faizli kredisi tüm detaylarıyla haberimizde.
ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU
Kamu bankası olan Ziraat bankası kredi imkanından faydalanmak isteyen müşterilerine benzeri görülmemiş fırsat sundu. Mobil uygulaması üzerinden yapılacak başvurular için şubelere gitmeye gerek kalmadı. 0.59 faiz oranlı 36 aya varan vade imkanıyla kendinize uygun şekilde ödeyebileceğiniz kredi için kollar sıvandı. Emekli vatandaşlara çok düşük faizli kredi kampanyasının yanı sıra emekli vatandaşlara artı 750 TL ödeme verileceği duyuruldu. 10 bin TL'ye varan nakit avans imkanı ve artı para tanımlanması için 70 yaşını geçmeme şartı aranıyor.