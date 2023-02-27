Kredi
27 Şubat 2023 - 21:15

Nakit para arayan emeklilere can suyu! 0.59 faizle tüm ihtiyaçlarınız karşılanacak

Emeklilerin yüzlerini güldürecek haber geldi. Neredeyse sıfır faizli nakit desteği sunulurken o banka benzeri görülmemiş kampanyayı duyurdu. Emeklilere yok artık dedirtecek ceplerini rahatlatacak nakit destek hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

Kredi
27 Şubat 2023 - 21:15
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Nakit para arayan emeklilere can suyu! 0.59 faizle tüm ihtiyaçlarınız karşılanacak
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Türkiye'nin köklü bankası olan Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını. 0.50 faizli kredi imkanı sunan banka emeklilere can suyu olacak nakit desteğini verdi. Fakat bu kredinin verileceği kişiler uzun zamandır çalışma hayatında olanlar veya emekli olan kişilerin olması gerekir. Ziraat Bankası'nın son zamanların görülmemiş en uygun faizli kredisi tüm detaylarıyla haberimizde.

Ziraat Bankası kredi

ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU



Kamu bankası olan Ziraat bankası kredi imkanından faydalanmak isteyen müşterilerine benzeri görülmemiş fırsat sundu. Mobil uygulaması üzerinden yapılacak başvurular için şubelere gitmeye gerek kalmadı. 0.59 faiz oranlı 36 aya varan vade imkanıyla kendinize uygun şekilde ödeyebileceğiniz kredi için kollar sıvandı.

Emekli vatandaşlara çok düşük faizli kredi kampanyasının yanı sıra emekli vatandaşlara artı 750 TL ödeme verileceği duyuruldu. 10 bin TL'ye varan nakit avans imkanı ve artı para tanımlanması için 70 yaşını geçmeme şartı aranıyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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