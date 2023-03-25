Nakit para arayan o bankanın kapısında kuyruk olacak! Bir kuruş faiz ödemeden 10.000 TL alabilirsiniz: Nasıl mı? İşte şartlar

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların düzenlediği kredi
kampanyalarını yakından takip ediyor. Peki hangi banka 10 bin TL faizsiz ödeme veriyor? Bankaların kredi şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARIN 10 BİN TL FAİZSİZ ÖDEMELERİ
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için düzenlenen ödeme kampanyalarına İş Bankası kampanyası da eklendi. İş Bankası tarafından yapılan kampanyadan yalnızca yeni müşteri olan vatandaşlar yararlanabilecek. Bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olan vatandaşlar 10 bin TL faizsiz nakit avans ödemesi alabiliyor. Ödemeler 5 ay olarak düzenleniyor. Nakit avans tutarı 300 TL ve 10 bin TL arasında değişiyor. 10 bin TL taksitli nakit avanstan faydalanmak için kredi kartı başvurusu yapmak gerekiyor. Kredi kartının yüzde 50'lik kısmı faizsiz olarak kullanılabiliyor. Kredi kartı başvurusu onaylanan vatandaşlar 7 gün içinde 10 bin TL faizsiz ödeme kullanılabiliyor. Müşteri 1 sene içinde yalnızca bir kez faizsiz kampanyadan faydalanabilir.
BANKALARIN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI
İş Bankası yanında faizsiz ödeme veren diğer bankalar ve vade süreleri şu şekilde belirlendi; Akbank 10 bin TL faizsiz ödeme 6 ay, İş Bankası 10 bin TL faizsiz ödeme 5 ay vade, Yapı Kredi Bankası 10 bin TL 6 ay vade, Garanti Bankası 10 bin TL faizsiz ödeme 6 ay vade, Denizbank 10 bin TL faizsiz ödeme 6 ay vade olarak veriliyor. Bankaların verdiği faizsiz ödemelerden faydalanmak için bankaların ilk kez müşterisi olmak gerekiyor. Kamu Bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank da müşterilerine faizsiz 6 ay ve 12 ay vadeli olarak faizsiz kredi vermesi konuşuluyor. QNB Finansbank faizsiz şekilde yeni müşterilerine 20 bin TL ödeme veriyor.