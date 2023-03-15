Nakit para arayanlar bu bankalara akın edecek! Tek kuruş faiz almadan kredi veren bankalar açıklandı!

Bankalar müşteri çekmek için, faizsiz krediler de dahil olmak üzere çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Bu yazıda hangi bankaların faizsiz kredi verdiği, krediler için aranan şart ve koşullar, taksit süreleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Faizsiz Kredi Veren Bankalar
Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Denizbank, Finansbank, ING ve Kuveyt Türk faizsiz kredi veren bankalar arasında. Borç para almak istemeyenler 6 ve 12 ay vadeli 0 faizli/faizsiz kredilere yöneliyor.
Faizsiz Kredi Koşul ve Detayları
Faizsiz krediler, 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında bankaya ilk kez müşteri olanlara veriliyor. Başvuru sahiplerinin ayrıca bankanın mobil uygulamasını indirmeleri, görüntülü arama ile hesap açılışını tamamlamaları, kredi kartı başvurusu yapmaları ve kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra faizsiz nakit avansı onaylamaları gerekir. Kredi kartı onaylandıktan sonra ise taksitli olarak kullanabilecek faizsiz kredi/nakit avans için başvurulabilir. Kredi notunun önemli. Findex kredi notu 1100 puanın altında olan başvurular olumlu değerlendirilmiyor.
Taksit Süresi
Bankaların faizsiz kredilere uyguladıkları vade sayıları değişiklik gösterebiliyor ancak mevcut kampanyalar arasında vade sayıları birbirine çok yakın. Örneğin Akbank 10.000 TL nakit avans için 6 ay, 10.000 TL faizsiz kredi için 12 ay vade sunarken Yapı Kredi 10.000 TL faizsiz kredi için 6 ay vade sunuyor.
Hangi Banka 10.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor?
Faizsiz kredi veren bankaların politikalarına göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak 5.000 TL ile 10.000 TL arasında değişen faizsiz kredi/nakit avans veriliyor. Faizsiz 10.000 TL kredi veren bankalar arasında Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası yer alıyor.
Ziraat Bankası'nın Faizsiz Kredi Politikası
Şu an itibariyle Ziraat Bankası'nın bireysel krediler için devam eden bir faizsiz kredi kampanyası bulunmuyor.
Deprem Bölgesi Kredileri
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile birlikte ortak bir açıklama yayınlayarak deprem bölgesindeki vatandaşlara kredi sağlamayı planladıklarını duyurdu. Ancak bu planın detayları henüz netleşmedi. Ziraat Bankası'nın bireysel müşterilere 6 ay vadeli geri ödemesiz, KOBİ'lere ve çiftçilere ise 12 ay vadeli geri ödemesiz kredi vermesi bekleniyor.