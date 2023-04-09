Kredi
09 Nisan 2023 - 12:15

Nakit para arayanlar bu fırsatı kaçırmasın! O banka faizsiz kredi kampanyası başlattı: O miktara kadar tek kuruş faiz ödemek yok!

Ekonomik zorluklar sebebi ile para ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar kredi fırsatı sunuyor. Vatandaşlar da bankaların kredi fırsatlarını araştırmaya başladı. Bunun üzerine bazı bankalar sıfır faizle kredi fırsatı sundu. İşte detaylar haberimizde.

Kredi
09 Nisan 2023 - 12:15
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Nakit para arayanlar bu fırsatı kaçırmasın! O banka faizsiz kredi kampanyası başlattı: O miktara kadar tek kuruş faiz ödemek yok!
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Denizbank kendi resmi sayfasından sıfır faizle kredi fırsatı sunduğunu açıkladı. 10 Bin TL krediden yararlanmak için koşulları açıklayan Denizbank vatandaşların dikkatini çekti. Tüm ayrıntılar yazının devamında.

denizbank kredi kampanyası

DENİZBANK'TAN SIFIR FAİZLİ KREDİ



Kampanyadan yararlanmak için Denizbank Mobildeniz uygulamasını indirmek ve müşteri ol butonuna tıklayarak devam etmek gerekmektedir. Sunulan kredi fırsatında 10 Bin TL'ye sıfır faiz ve 6 aya kadar vade fırsatı sunulduğu açıklandı. Bu fırsattan yararlanabilmek için, kredinin hayat sigortalı olarak kullanılması, KKB puanı ve genel borçluluk durumunun Denizbank şartlarına uygun olması gerekmektedir. Kredi hayat sigortasız olarak kullanılmak istenirse, aylık faiz oranı yüzde 2.28 - yüzde 3.60 arasında değişecek. Değişiklik borçluluk durumu ve KKB puanına bakılarak belirlenecek. Bu fırsattan yalnızca bir kez yararlanabileceği açıklandı. İlk kez müşteri olanlar 1 ay süresince yararlanabilecek.

Banka, faiz oranında değişiklik yapma, son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkını elinde tutmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, kredi tahsis ücreti bir kere alınacak olup, kredi tutarının yüzde 5'i oranında. Banka 10 Bin TL'ye sıfır faiz vermesinin dışında artış olduğu takdirde değişen vade sürelerini de açıkladı.

-50.000 altına 36 ay vade

-50.000 - 100.000 arasındaki tutar için 24 ay vade

-100.000 üzerindeki tutar için 12 ay vade sunulmaktadır.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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