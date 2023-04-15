Nakit para arayanlar bu haber size! Denizbank kredi musluğunu sonuna kadar açıldı: SMS gönderene kredi verilecek!

Denizbank, Nisan ayına özel "Cebimde Kredi" adıyla bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında, nakit ihtiyacı olan ve acil para bulmakta zorlanan kişiler için anında sonuçlanan kredi başvuru imkanı sunuluyor. Cebimde Kredi, 70 bin TL'ye kadar kredi limiti, 36 ay vade seçeneği ve uygun faiz oranları ile dikkat çekiyor. Ayrıntılar haberimizde... Başvuru işlemleri oldukça kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirilebiliyor. Kampanyaya başvurmak isteyen kişiler, tek bir SMS ile başvuru yapabiliyorlar. Bunun için "CEBIMDEKREDI" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını yazıp 3280'e SMS göndermek yeterli oluyor. Başvurunuz hızlı bir şekilde değerlendirilip sonuçlandırılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Cebimde Kredi kampanyasından yararlanmak için belirli şartlar bulunuyor. Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları, düzenli bir gelir sahibi olmaları, kredi notlarının yeterli olması ve kredi geri ödeme kabiliyetlerinin bulunması gerekiyor. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, kredi onaylandığı takdirde, kredi tutarı anında hesaba yatırılacak. Denizbank'ın Cebimde Kredi kampanyası, acil nakit ihtiyacı olan ve hızlı bir şekilde kredi kullanmak isteyen kişilere büyük kolaylık sağlıyor. Kredi başvuruları için son tarih ise Nisan ayının son günü olarak belirlendi.