Nakit para arayanlara 5 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar destek! Bir imza yeter: Şart yok, kefil yok, belge yok!

Acil nakit ihtiyacını karşılamak için kredi kampanyalarını araştıran vatandaşlar için bankaların düzenlediği kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Peki hangi banka kredi kampanyası başlattı? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN KOLAY KREDİ KAMPANYASIBankaların kredi kampanyası devam ederken nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bir müjde de Akbank'tan geldi. Akbank tarafından başlatılan kampanyaya göre nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 5 bin TL, 15 bin TL ve 30 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. Akbank yanında Finansbank tarafından da kredi kampanyaları devam ediyor. Akbank ve Finansbank tarafından verilen kolay kredi kampanyası kapsamında ilk şart başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması olarak belirlendi. Aynı zamanda müşterinin 18 yaşını geçmesi, kredi notunun talep edilen miktarda olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapan müşterilerin kredi ödeme planları kendilerine uygun şekilde düzenleniyor.
Ancak ödemeyi yapabileceklerine dair mutlaka bir gelir belgesi sunmaları da gerekiyor. Aynı zamanda banka müşterisi olan müşterilerin kredi onaylanma durumu daha hızlı oluyor. Akbank hesabı olan müşteriler 444 25 25 numaralı çağrı merkezi telefonunu arayarak internet bankacılığı için şifre oluşturduktan sonra kredi başvurusu yapabilir. Aynı zamanda Akbank mobil uygulama üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar başvuru oluşturduktan kısa süre sonra başvuru sonuçları iletiliyor ve olumlu sonuçlanırsa 36 ay vadeye kadar kredi ödemesi aynı gün içinde hesaba yatıyor. Finansbank başvurusu yapacak vatandaşlar SMS yoluyla başvuru yapabiliyor. 5030 numarasına kimlik numarası gönderilerek kredi başvurusu değerlendiriliyor ve olumlu sonuçlanan vatandaşlar banka hesaplarına ödemelerini alabiliyor.