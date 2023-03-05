Nakit para arayanlara gelir belgesiz destek! 3 banka el sıkıştı: O kişilere on binlerce lira dağıtacak

3 BÜYÜK BANKADAN ŞARTSIZ KREDİ İMKANI!
QNB Finansbank Denizbank ve Yapı kredi Bankası nakite ihtiyacı olan bir çok kişiye kredi imkanı sağlayacak.
Artan faizler ve ekonomik kriz insanların nakit sıkıntısı yaşamasına neden olurken büyük bir kampanya ile gelen QNB Finansbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Bu bankalar tarafından yapılan kredi açıklamasında gelir belgesi bile sorulmadan ihtiyacı olanlara hemen onay verilecek bir kredi imkanı tanınıyor. Kredi çekmek isteyen kişilere uygun faiz ve kredi ödeme seçenekleri ile ceplerine para koyacak 3 banka tam 50 bin liraya kadar ödeme yapacak. Kişilerin anında hesaplarına yatacak bu krediler ile tüm ihtiyaçlara cevap verilebilecek. Gelir belgesi bile olmadan anında tak diye 50 bin lira 36 ay vade ile nakite sıkışan bir çok kişiye de ilaç olacak.