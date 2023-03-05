Kredi
05 Mart 2023 - 07:45

Nakit para arayanlara gelir belgesiz destek! 3 banka el sıkıştı: O kişilere on binlerce lira dağıtacak

QNB Finansbank-Denizbank-Yapı Kredi Bankası el ele verdi nakitsiz kimse kalmayacak....

Kredi
05 Mart 2023 - 07:45
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Nakit para arayanlara gelir belgesiz destek! 3 banka el sıkıştı: O kişilere on binlerce lira dağıtacak
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3 BÜYÜK BANKADAN ŞARTSIZ KREDİ İMKANI!



QNB Finansbank Denizbank ve Yapı kredi Bankası nakite ihtiyacı olan bir çok kişiye kredi imkanı sağlayacak.

 



krediArtan faizler ve ekonomik kriz insanların nakit sıkıntısı yaşamasına neden olurken büyük bir kampanya ile gelen QNB Finansbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Bu bankalar tarafından yapılan kredi açıklamasında gelir belgesi bile sorulmadan ihtiyacı olanlara hemen onay verilecek bir kredi imkanı tanınıyor. Kredi çekmek isteyen kişilere uygun faiz ve kredi ödeme seçenekleri ile ceplerine para koyacak 3 banka tam 50 bin liraya kadar ödeme yapacak.

Kişilerin anında hesaplarına yatacak bu krediler ile tüm ihtiyaçlara cevap verilebilecek. Gelir belgesi bile olmadan anında tak diye 50 bin lira 36 ay vade ile nakite sıkışan bir çok kişiye de ilaç olacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

QNB Finansbank ile kredi çekmek isteyen kişiler TC kimlik no ile 50 30 a SMS atarak direk başvuruda bulunabilecek.

Denizbank’tan kredi çekmek isteyenler ise hem SMS yolu ile hem de bankanın mobil bankacılığı aracılığı ile 24 saat başvuru yapanilirler.

Yapı Kredi Bankası ile kredi kullanmak isteyenler ise SMS yolu ile TC kimlik no larını aylık gelir ve doğum tarihleri ile birlikte yazarak 4411 nolu numaraya mesaj atabilecek.

3 bankanın da kredisi SMS yolu ile öğrenilebiliyor. Kampanyaya katılım sağlandıktan sonra ödemeler ise yine aynı hızda gerçekleşiyor. Kredi notu 1500 puan olan ve bu puanın üzerinde olan kişiler başvurularına olumlu yanıt alabilecekler.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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