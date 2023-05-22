Nakit para arayanlara hayat kurtaran destek! O banka faizsiz 10 bin TL kredi verecek!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar koşun sakın bu fırsatı kaçırmayın Yapı kredi
Bankasından dev kampanya 10.000 Türk Lirası faizsiz nakit avans fırsatı. Detaylar haberimizde…
YAPI KREDİ FAİZSİZ 10 BİN TL NAKİT AVANS VERİYOR!
Yapı Kredi, müşterilerine özel bir promosyon duyurusu yayınladı. Faizsiz nakit avans seçenekleri sunulduğunu paylaştı. Müşteriler için kampanya kapsamı sabittir. İşte kazançlı fırsatla ilgili tüm detaylar. Yapı Kredi, müşterilerine özel bir kampanya düzenlemiştir. 10.000 Türk Lirasına kadar faizsiz kredi çekilebilir. Bu kampanyadan yararlanmak için müşterilerin Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden kredi kartı başvurusu yapması gerekmektedir.
YAPI KREDİ MOBİL UYGULAMASINDAN KREDİ KARTI BAŞVURUSU YAPANLARA 10.000 TL KREDİ
Yapı Kredi, 01.05.2023-30.05.2023 tarihleri arasında başlattığı kampanya kapsamında, özellikle Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden bireysel kredi kartı başvurusu yapan müşterilerine faizsiz 10.000 Türk Lirası nakit avans fırsatı sunacağını duyurdu. Müşterilerin bireysel kredi kartı başvurusu yapabilmek için Yapı Kredi mobil uygulamasını indirmeleri gerekmektedir. Başvurunuz onaylandıktan ve kredi kartınızı kullanmaya başladıktan sonra faizsiz nakit avans kullanabilirsiniz.
FAİZSİZ NAKİT AVANS
Yapı Kredi'nin açıkladığı bu kampanya dahilinde müşterilere 10.000 Türk Lirasına kadar ödeme ve taksitli nakit avans alma fırsatı sunulacak. Müşteriler, aktüel kampanyadan yararlanmak için Yapı Kredi mobil uygulamasını indirerek bireysel kredi kartı başvurusunda bulunur. Bu promosyon kapsamında 10.000 Türk Lirasına kadar para çekebilirsiniz. Müşterilerin 6 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır. Son başvuru tarihi 30 Mayıs. 30 Mayıs 2023 tarihinden sonra yapılan kredi kartı başvuruları geçersiz sayılacaktır.
YAPI KREDİ BANKASI TAKSİTLİ NAKİT AVANS
Yapı Kredi, müşterilerine sunduğu faizsiz nakit avans kampanyasının detaylarını açıkladı. 6 aya varan taksit seçenekleri sunuluyor. Kampanya kapsamında 10.000 Türk Lirası kadar önbelleğe almanın keyfini çıkarabilirsiniz. Müşteriler, Yapı Kredi mobil uygulamasını indirerek ve bireysel kredi kartı başvurusu yaparak bu kampanyadan faydalanabilmektedir. Nakit avans seçeneğinden kart kullanıma açıldıktan ve kullanıldıktan sonra yararlanılabilir.