Nakit para arayanlara müjde! O banka bayram öncesi 20.000 TL faizsiz kredi dağıtacak: Telefonunuzdan hemen bunu yapın!

Denizbank müşterileri potansiyelini artırmak için sık sık kampanyalar düzenliyor. DenizBank müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya ile daha geldi. Detaylar haberimizde…
DENİZBANK BAYRAMA ÖZEL ÇİFTE MÜJDESİNİ VERDİ! 20 BİN TL FAİZSİZ FİNANS PAKETİ MOBİL BAŞVURUYA ÖZEL HESABA YATACAK!
Denizbank, Ramazan Bayramı'na özel kampanyasıyla 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi
desteği sağladı. Başvurmak isteyenlerin son başvuru tarihi içinde belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. İşte o detaylar... Türkiye'de birçok banka tarafından yapılan kampanyalar ile faizsiz nakit arayanlara çözüm odaklı kredi paketleri sunulmaktadır. Denizbank ilk taksitli nakit avans ve ihtiyaç kredisi kampanyalarını başlattı. 5 Mayıs'ta sona erecek olan bu promosyon aynı anda yalnızca bir müşteri tarafından kullanılabilir. Denizbank'ın zor durumdaki ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlara sunduğu bu fırsat, sadece Denizbank Mobildeniz uygulamasındaki "Müşteri Ol" butonunu kullanarak banka hesabı oluşturanlar için geçerlidir. İlk kez bankaya gitmeden mobil uygulama üzerinden başvuru yapan Deniz Bank kullanıcıları fırsatı hızla değerlendirecek.
10 BİN TL KREDİ VE NAKİT AVANS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Promosyon döneminde, değerlemeler kişisel kredi itibarına ve genel sorumluluğa dayalı olabilir. Mobildeniz kredisi kullanımı 10.000 TL ile sınırlıdır. Bu tutar 6 ayda bir geri ödenebilir ve faizsiz olarak başvurulabilir. Alınan tutarı iade etme fırsatı sunan kampanya döneminden yararlanmak isteyenlerin Denizbank Mobil uygulamasını telefonlarına indirmeleri gerekmektedir.
MOBİLDENİZ 10 BİN TL KREDİ ÖDEME TABLOSU
Mobildeniz uygulaması üzerinden başvuru yapanlar, başvuruda yer alan ihtiyaç kredilerine ek olarak nakit avans başvurusu da yapabilirler. Geri ödeme detaylarınızı takip etmek için aşağıdaki kredi tablosunu kullanabilirsiniz. Kredi tutarı 10.000 Türk Lirası Kredi süresi 6 aydır Kredi Faiz Oranı 444 Aylık Kredi Taksit Tutarı 1.66,67 Türk Lirası Kredi tahsis etme ücreti 50 Türk Lirası Sigorta ve vergi için toplam ücret 355 Türk Lirasıdır
TAKSİTLİ VE FAİZSİZ NAKİT AVANS BAŞVURUSU
Deniz Bank'ın 30 Nisan'a kadar geçerli faizsiz ve peşinat kampanyasıyla aynı anda başvurabilirsiniz. Mobildeniz, internet bankacılığı veya ATM'lerden yapılan başvurularda 10.000 Türk Lirasına kadar ödeme yapılabilmektedir. Her müşteri bu seçeneği yalnızca bir kez kullanabilir. Kredi kartına 6 ay taksitli sözleşmesi olan müşteriler yararlanabilmektedir. Nakit avanslar, onaylanan her bir kart limiti dahilinde 250 Türk Lirasından 10.000 Türk Lirasına kadar taksitlendirilebilir. Nakit Avans avantajlarından yararlanmak istiyorsanız, "Taksitli Nakit Avans" menüsünü kullanabilirsiniz.