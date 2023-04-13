Nakit para arayanlara müjde! O banka faizsiz 50.000 TL kredi verecek: Hemen başvuruları hazırlayın!

Paraya sıkışanlar kara kara düşünürken İş Bankası, 50 bin TL değerinde nakit destek sundu. Son dönemlerde peş peşe gelen kampanya haberleriyle beraber sıfır faiz imkanı sunulmasıyla başvuru şartları açıklandı. Müşterilere özel 50 bin TL'ye kadar nakit kredi verileceği duyurulurken ihtiyaç kredisi için şartlar belli oldu.
FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASIİş Bankası müşterilerine özel kampanya sunmaya devam ederken yaşanan deprem felaketi sonrasında kesenin ağzını açtı. Küçük işletmelere destek sağlanırken KOBİ'ler için 50 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi sağlandı. Esnaf ve KOBİ'ler için sağlanan destek paketi kapsamında faizsiz kredi sunulurken 12 ay vadeyle beraber 28 Nisan 2023 tarihine kadar zaman tanındı.
Kredi ödemelerinde vade seçeneği sunulurken en az 3 ay olarak belirlenmesiyle İş Bankası, başvuru detayları açıklandı. 50 bin TL'lik faizsiz kredi kampanyasına başvuruda bulunulurken İş Bankası şubeleri üzerinden başvurular yapılır.